U&D anticipazioni: scontro tra Armando e Riccardo, interviene la De Filippi

Il 16 febbraio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Le talpine de “Ilvicolodellenews“, come sempre hanno fornito le anticipazioni di quanto accaduto. Gemma entra in studio sulle note di “Sincerità”, brano di Arisa e che ovviamente è stato scelto da Tina. Al centro dello studio, con difronte Maurizio il poeta, la Galgani è tornata sull’argomento delle foto osé.

La discussione ha tenuto banco per un po’, tanto che è stato Gianni a chiuderla asserendo che non ha senso parlarne dato che i due avevano già deciso di chiudere. Nel mentre la Cipollari ha raggiunto la regia e dapprima ha chiuso il microfono a Gemma e poi le ha fatto mettere un distorsore vocale, in modo che le venisse fuori la voce a papera quando parlava.

Sono arrivate due nuove dame, una delle quali è di Torino e ha dichiarato di conoscere la Galgani. Quest’ultima era una sua cliente, quando lei lavorava in profumeria. E’ stata poi la volta di Riccardo, che è uscito a cena con una dama ma si è comunque tornati prepotentemente sull’argomento Roberta. Lui le ha mandato dei messaggi a San Valentino, dicendole che gli mancava.

Lei ha ammesso che in realtà non voleva chiudere, ma che ci sono delle mancanze da parte di lui, come il fatto di non sentirsi desiderata. Ciò ha fatto andare Riccardo su tutte le furie, tanto che Guarnieri dichiara che è lui a non sentirsi desiderato. In realtà c’è stata un’incomprensione, perché Roberta non si riferiva ad una mancanza di desiderio fisico. I due hanno chiuso dicendo che si sarebbero visti a cena, per chiarire.

Giancarlo e Alessandra invece hanno deciso di concedersi l’esclusiva. Lui le ha regalato la rossa rossa, per simboleggiare la cosa. Sabina invece ha iniziato a frequentare Nicola, ma Gianni l’ha attaccata perché ha subito dimenticato Claudio, segno questo, a suo dire, che o erano d’accordo e la storia era già finita prima oppure è finita solo adesso. Tina è andata contro Sperti e si è mostrata solidale con Sabina.

Una nuova ragazza, Federica, è arrivata per conoscere Armando. Da qui si è scatenato il putiferio. Maria De Filippi ha chiesto alla nuova tronista Samantha cosa ne pensasse di Incarnato. La ragazza ha espresso un parere negativo sul conto del cavaliere, questi si è innervosito e ha dato della maleducata alla tronista. Gianni è intervenuto, inveendo contro Armando e in difesa di Samantha.

Come se non bastasse, hanno litigato anche Armando e Riccardo. Il napoletano non gradisce gli apprezzamenti che il pugliese fa nei riguardi della nuova tronista, apprezzamenti per altro che anche la De Filippi ha notato. Si solleva un polverone, che porta Armando a lasciare lo studio ma, prima di uscire, il cavaliere ha fatto una battuta infelice a Samantha che riguarda Riccardo.

Incarnato ha incoraggiato la tronista a rimanere nel programma per Guarnieri, così almeno lui riesce a recuperare a letto. Riccardo è esploso e imbufalito ha fatto per lasciare anch’esso lo studio e avere così una rissa con Armando, fuori. L’intervento della De Filippi però ha evitato il peggio. La conduttrice difatti ha invitato Riccardo a rimanere e non uscire.

Si è poi passati al capitolo trono classico, dove i nuovi tronisti Giacomo, Massimiliano e Samantha stanno dando vita al loro percorso ancora in fase embrionale. Hanno già fatto qualche esterna, ma ovviamente è ancora presto per dire se possano essere attratti da qualcuno. Non mancano le eliminazioni, anche se i ragazzi lo fanno solo per una questione di sensazioni.