U&D, anticipazioni: scintille in studio tra i protagonisti. Gemma rivede Nicola e rivela di aver fatto il lifting

Pronti, (ri)partenza, via! Ci siamo, oramai è ufficiale: “Uomini e Donne” e ripartito e lo ha fatto col botto e che botto! Tra nuove e vecchie glorie, tanti cambiamenti hanno investito il talk show dei sentimenti, ma una sola è stata la certezza di sempre: Gemma Galgni. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto in questa infuocata e spumeggiante prima puntata di stagione. Annata nuova, copione vecchio; liti, accuse, parole forti e stracci che volano, hanno dominato in questa puntata.

Le novità sono state davvero tante, a partire dallo studio. Il pubblico è stato situato dietro ai tronisti, opinionisti e Maria De Filippi. Nelle prime file siedono corteggiatori e corteggiatrici, a seguire una parete di plexiglass e poi il pubblico. E’ stato specificato che tutti, pubblico compreso, prima di entrare in studio sono stati sottoposti al test sierologico.

Inoltre, al centro studio è stata posizionata una pedana che proietta tutte le immagini che prima si vedevano dallo schermo. Chi entra dall’esterno, non lo fa più scendendo le scale ma da un ingresso laterale. Altra novità riguarda i tronisti, dove tra i candidati per sedere sulla famosa poltrona rossa, sono stati scelti Davide di Gallipoli e Gianluca di Roma, ci sono anche due troniste donne: Jessica e Sofia.

L’altro Davide è comunque rimasto in trasmissione perché la dama Roberta ha chiesto di poterlo conoscere. Altra grande novità che riguarda il trono classico è la possibilità di poter utilizzare il cellulare. Nello specifico ai corteggiatori è stato fornito un telefono dove loro messaggiano al tronista o alla tronista che preferiscono, questi messaggi vengono letti da Gianni, il quale commenta quelli che ritiene più interessanti.

Come è ampiamente comprensibile è stato confermato l’ibrido tra i due troni, mentre non c’è stata alcuna traccia dei protagonisti di “Temptation Island”. Ma veniamo al momento caldo, quello clou, per il quale se ne sono dette di ogni e tante congetture sono state fatte: il tanto atteso confronto tra Gemma e Nicola. Innanzitutto la dama ha svelato il segreto che annunciava nei video di presentazione postati sulla pagina Instagram della trasmissione, si è fatta il lifting.

La redazione l’ha seguita con le telecamere in una clinica di Roma, ed è per tale ragione che la Galgani è sparita per diversi mesi dalla circolazione, perché non poteva anticipare la novità che solo a “Uomini e Donne” avrebbe dovuto svelare. Nicola è entrato in studio e finalmente abbiamo conosciuto la verità. Il giovane si è scagliato contro la dama torinese, la quale si è giustificata asserendo che in realtà Sirius non abbia fatto nulla dopo il lockdown per avvicinarsi a lei e che voleva solo esibirla in giro.

Il ragazzo ha pesantemente attaccato la Galgani, ammettendo che lui ci credeva per davvero. E’ poi intervenuta Valentina, ed è uscito fuori che lei e Nicola durante l’estate si sono scambiati qualche messaggino, ma nulla di serio. Naturalmente Vivarelli è rimasto in studio. Si è poi passati ad un altro infuocatissimo confronto, quello tra Enzo e Pamela.

I due si sono massacrati con le parole, con la Barretta che gliene ha dette di ogni e Enzo che le urlava: “Tu sei pazza, sei una pazza…“. Pamela ha detto di aver scoperto che lui dice di essere single ma non è vero, mentre Capo ha chiesto di poter rimanere in trasmissione perché vuole rimettersi in gioco. In puntata erano tutti contro Pamela, la quale è stata pesantemente attaccata da Tina che l’ha accusata di essere una stalker, maleducata. Alla fine Pamela ha abbandonato lo studio, tra i fischi del pubblico.

Capitolo Giovanna- Sammy. Dopo un piccolo riassunto del loro percorso, Maria fa entrare prima la Abate in studio e poi Hassan. Lei ha dichiarato che la storia non è mai partita, si sono visti cinque volte in tutto e quando è andata a Milano non è stata a casa di Sammy, perché a lui ha dato fastidio il fatto che lei lamentasse una foto del battesimo del figlio di Hassan appesa al muro di casa, nella quale compariva anche l’ex moglie di lui.

Sono volate accuse reciproche e pesanti, con Giovanna che ha detto a Sammy di averle risposto si solo per le sponsorizzazioni e Sammy che ha detto a Giovanna di credere di essere la Ferragni e che il suo intento è solo quello di sponsorizzare la sua linea di abbigliamento. I livelli toccati sono stati bassissimi, fino a quando non è intervenuta la De Filippi mettendo un punto alla questione.

I due hanno salutato e separatamente sono usciti dallo studio. Nessuna traccia di Ida e Riccardo né di Veronica e Giovanni. Tra i vecchi protagonisti, oltre all’immancabile Gemma, sono tornati Armando, Diego, Nicola, Aurora, Carlotta, Roberta e Valentina. La prima infuocata puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata, si è ripreso da dove li avevamo lasciati e la stagione è partita e ora non resta che attendere la messa in onda, che dovrebbe avvenire lunedì 14 settembre.