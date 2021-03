U&D anticipazioni: Samantha esce con un cavaliere del trono over, Gemma sorprende tutti

Mercoledì 3 marzo, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Le talpine de “Ilvicolodellenews” hanno raccontato in anteprima quanto accaduto. Si è partiti dalla sfilata delle donne, dove il tema era: “Scacco al re: sedotto e conquistato“. La prima a sfilare è stata Gemma, la quale ha sorpreso tutti interpretando Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore”, Dior.

La dama torinese è uscita da una vasca piena di palloncini dorati e ovviamente, è stata ampiamente e aspramente criticata da Tina. Tutto il parterre femminile ha sfilato e alla fine, è stata Sabina a spuntarla. La dama, vestita da segretaria, ha fatto uno spogliarello ed è stata apprezzata da tutti, Cipollari compresa. Chi invece ha attaccato Sabina è stato Gianni, il quale l’ha reputata volgare.

Archiviata la sfilata, si è passati a Gemma. La dama torinese è uscita con Cataldo, ha dichiarato che vi è stato imbarazzo e per tale motivo ha voluto chiudere. Il cavaliere ha invece negato la versione dei fatti della Galgani, asserendo che per lui sono stati bene e si è detto pronto a continuare, volendo uscire addirittura con lei dal programma.

Maurizio il poeta è intervenuto, attribuendo a Gemma la colpa dell’imbarazzo provato, a causa del suo modo di porsi in queste circostanze. Cataldo ha poi chiesto di poter rimanere nel programma, ma Gianni lo ha criticato e accusato di voler corteggiare la Galgani solo per visibilità. Il cavaliere ha poi chiesto di rimanere qualora la dama dovesse cambiare idea in futuro, Gemma ha detto no e così Calogero ha lasciato lo studio.

Capitolo trono classico. La tronista Samantha è uscita con un cavaliere del trono over: Gero. I due hanno scambiato quattro chiacchiere e si sono detti interessati l’uno all’altra. Lui poi è uscito con altre due dame. I corteggiatori di Samantha hanno avuto da ridire, in particolar modo Alessio. Armando è intervenuto, attaccando la tronista.

A detta del cavaliere, Alessio e Gero sono completamente diversi e ha insinuato il dubbio che lei non sia interessata realmente al suo corteggiatore. Lei gli ha risposto, ammettendo che Gero è il suo prototipo ideale, ma Alessio la prende di testa e ad oggi è il suo preferito. Sperti ha sostenuto che l’intervento di Armando è solo perché lei lo ha attaccato durante le scorse puntate e adesso lui vuole vendicarsi.