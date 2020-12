U&D anticipazioni: Roberta e Riccardo proseguono la loro conoscenza, Davide sempre più preso da Chiara

Venerdì 18 dicembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Con molta probabilità si tratta di una delle ultime per far spazio poi allo stop natalizio e consentire magari ai protagonisti di tornare a casa dalle loro famiglie. Grazie alla pagina Instagram “UominieDonneClassicoeOver” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto in puntata.

Dalle anticipazioni emerse, sembrerebbe che ampio spazio sia stato dedicato al trono classico. D’altronde sia Davide che Sophie sono in dirittura d’arrivo e sempre più vicini ad una scelta. Prima di parlare dei ragazzi, per quanto riguarda gli over sembrerebbe che tra Roberta e Riccardo le cose procedano bene, tanto che i due hanno deciso di proseguire insieme.

Aurora e Gianfranco hanno avuto un nuovo confronto e per Michele è scesa una nuova corteggiatrice. Per quanto riguarda i giovani, si è partiti da Sophie. La tronista ha portato in esterna sia Antonio che Giorgio, lasciando di fatto a casa Matteo soprattutto dopo quanto accaduto durante l’ultima registrazione. In studio il ragazzo ha spiegato perché avrebbe risposto no e così Sophie lo ha perdonato.

Il corteggiatore ha anche fatto una sorpresa alla tronista. Si è poi passati a parlare di Davide. Il tronista sembra sempre più preso da Chiara, tanto che tutto lascia presagire che la scelta sia lei. Donadei aveva la possibilità di fare due esterne, ma ha scelto di uscire solo con Chiara. La loro uscita è stata molto emozionante, difatti si è svolta in studio e dalla regia la corteggiatrice ha fatto proiettare la camera di Davide.

Tutti i presenti si sono commossi, anche Gianni ha pianto. Abbastanza comprensibile è stata la reazione di Beatrice, la quale dopo aver visto tutto ha deciso di abbandonare lo studio. Davide ha ammesso in un primo momento di non volerla seguire, dato che a suo dire ha degli atteggiamenti da bambina. Successivamente però il tronista ha cambiato idea ed è andato a recuperare la sua corteggiatrice.