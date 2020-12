U&D, anticipazioni: Roberta e i rapporti intimi con Riccardo, ma a una condizione. Lui fa un passo indietro

La registrazione delle nuove puntate di “Uomini e Donne“, avvenuta venerdì 27 novembre, si arricchisce di particolari grazie alle precisazioni di una talpina pubblicate sul sito “Il Vicolo delle News“. Ecco quindi che possiamo anticiparvi quello che è accaduto sulla coppia che si è riunita di nuovo nello studio di Maria De Filippi, stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua.

I due avevano avuto una breve relazione nella scorsa edizione, culminata in un sonoro ceffone della Di Padua a Riccardo che, dopo vari tentennamenti, aveva preso il coraggio a due mani e aveva chiesto la mano di Ida Platano. Le cose tra loro sono tragicamente finite e il ritorno del cavaliere sembra aver riacceso la fiamma tra lui e Roberta.

U&D, la decisione di Roberta

Nella scorsa registrazione sembra però che tra i due siano iniziati i primi problemi. La Di Padua ha subito messo in chiaro alcune cose, dichiarando di non aver alcuna intenzione di concedersi a Riccardo prima di avere l’assoluta certezza di una esclusiva. Non vuole commettere l’errore fatto in passato quando, dopo aver avuto rapporti intimi con lui, alla fine si è vista chiudere la porta in faccia dopo che Riccardo tornò con Ida.

A questo punto anche lui decide di fare un passo indietro vista la voglia di Roberta di continuare a sentire anche Michele Dentice. Questa cosa non l’accetta e quindi, finché le cose rimarranno così, lui si farà da parte. Michele però fa sapere di essersi rimesso in piazza, infatti sta accettando i numeri di telefono di altre dame.

Questa novità non rende certo felice Roberta che a questo punto prende la decisione di chiudere definitivamente con lui. Per quanto riguarda la sua situazione con Riccardo, decidono di vedersi la sera stessa e di cercare un chiarimento. Il clima fra loro è teso e non sembra proprio che, allo stato attuale delle cose, la loro conoscenza possa avere un futuro roseo.