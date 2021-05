Domenica 9 maggio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tornati e questa volta sono volati stracci. É stata lei ad entrare per prima in studio, ammettendo di aver deciso di chiudere definitivamente.

Successivamente è stata raggiunta da Riccardo e dopo un’ora di discussione è accaduto l’impensabile: Guarnieri ha aperto il vaso di pandora e svelato il loro piano. Il cavaliere ha confessato che loro si erano messi d’accordo per restare nel programma, soprattutto per agevolare lei che aveva bisogno ancora di visibilità, aumentare i follower e le sponsorizzazioni.

Lui ha ammesso di non voler tornare nel programma e la redazione ha confermato le sue parole. Riccardo ha aggiunto che si è sentito poi in dovere di farlo. Nella questione è stato coinvolto anche Armando. Difatti Guarnieri ha raccontato che in passato Roberta gli ha confidato che Incarnato parlava male della redazione. Lei ha smentito, ma Guarnieri ha rincarato la dose.

Il cavaliere ha aggiunto che tra loro in passato c’è stato qualcosa in più che una semplice amicizia. Armando ha replicato e i due sono venuti quasi alle mani. C’è voluto l’intervento di altri cavalieri per separarli. Anche Ida è intervenuta, attaccando Riccardo. Il bel Guarnieri ne ha avute anche per lei, svelando gli altarini della sua ex.

Ha raccontato di quando Ida e una sua amica (anch’essa faceva parte del parterre) gli fecero mettere il cellulare su un tavolo per paura che potesse registrare quello che dicevano sulla redazione. All’epoca il cavaliere più in vista era Sossio e le sue si stavano accordando nell’approcciarsi a lui e stare al centro dello studio per ottenere visibilità.

La Platano ha fatto finta di non capire e si impuntata su altro. In realtà il discorso di Riccardo era serio e verteva su altro. Tina, Gianni e tutti i presenti sono rimasti interdetti. Nonostante non abbiano apprezzato l’atteggiamento di Guarnieri hanno però creduto alle sue parole. In studio è venuto a crearsi un vero e proprio putiferio, con tutti che parlavano sopra tutti, tutti litigavano con tutti e con molta probabilità non si sa quanto si riuscirà a capire quando la puntata andrà in onda.