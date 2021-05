U&D anticipazioni, Riccardo e Roberta raccontano come procedono le cose: l’intervento di Ida

Una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e questa volta, a catturare l’attenzione non è stata Gemma. Se da un lato la tronista Samantha ha fatto la sua scelta, dall’altro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tornati in studio per raccontare come procede la loro storia d’amore. Negli ultimi giorni sono circolate immagini che ritraevano i due mano nella mano, mentre sul magazine della trasmissione hanno dichiarato di essere in crisi.

In molti hanno pensato che la loro fosse solo una trovata per poi approdare a “Temptation Island”. Ospiti in trasmissione hanno confermato il loro momento no. Dopo aver mandato in onda il filmato della scelta, a fare il suo ingresso in studio è stata Roberta. La Di Padua ha confermato che le cose non vanno. Ha poi fatto il suo ingresso Guarnieri.

La dama ha spiegato che lui ha un carattere particolare e fino a quando è stata zitta, tutto filava liscio, ma quando ha iniziato a far valere la propria posizione allora lui è cambiato. Ha fatto un esempio per far capire, raccontando come qualche sera fa mentre erano in albergo a Salerno, lui che soffre di insonnia si è alzato alle 4.00 del mattino.

Ha iniziato a far rumore, a farsi la doccia, ad usare il phon e quando lei si è risentita perché non riusciva a dormire, Riccardo si è arrabbiato, l’ha mandata a quel paese ed è uscito. Roberta lo ha cercato invano, lui è sparito per 3 ore e quando è tornato ha detto che lei non lo aveva in realtà cercato. La Di Padua ha aggiunto che lo vede diverso rispetto a quando stava con Ida.

Alla Platano faceva scenate, era geloso, mentre con lei, no. Per tale ragione la sua è stata solo una scelta di testa e non di cuore. Riccardo è intervenuto dicendole che in realtà questa è una cosa positiva perché prova a vivere il rapporto più serenamente. Anche Ida è intervenuta, facendo notare come alla fin fine il problema all’interno della coppia, è sempre lui.

Inizialmente si tende a non vedere i difetti, ma poi ci devi fare i conti e questo logora il rapporto. Tutti sono stati concordi nel ritenere che Riccardo non è pronto per una convivenza. Maria De Filippi ha chiesto ad entrambi di restare e mentre Roberta ha accettato, Guarnieri ha rifiutato. La conduttrice gli ha fatto capire che stando vicino a lei potrebbe tentare di risolvere i problemi, ma lui non ne ha voluto sapere. A quel punto, anche la Di Padua è andata via.