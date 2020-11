U&D anticipazioni: riavvicinamento in corso tra Riccardo e Roberta, arriva un "baby" corteggiatore per Gemma

Sabato 14 novembre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Le anticipazioni provenienti dal sito “Isa e Chia“, ci danno la possibilità di scoprire in anteprima quanto accaduto. Tina Cipollari è finalmente tornata in studio e così in apertura, lo spazio iniziale come da consuetudine, è stato dedicato a Gemma Galgani.

La dama torinese è uscita con ben due uomini: Biagio e Maurizio. Come se non bastasse è arrivato per lei un terzo cavaliere, si tratta di un uomo di 41 anni che la Galgani ha deciso di tenere e conoscere. Il 14 novembre è stato anche il compleanno di Tina e così Maria De Filippi ha deciso di festeggiare la sua opinionista. In studio è arrivata una torta gigante e Gemma ha chiesto che venisse portata fuori perché temeva che la Cipollari potesse gettargliela in faccia come accaduto in passato.

L’opinionista le ha risposto che data l’ampiezza del dolce non avrebbe mai potuto gettargliela, in quanto le avrebbe sporcato non solo la faccia ma la panna sarebbe arrivata almeno fino all’inguine. La Galgani piccante le detto: “Bene con la panna si possono fare tante cose!“. In maniera forse del tutto prevedibile, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno ripreso a sentirsi.

Pare che i due si trovino molto bene, tanto che stanno ore al telefono e dunque hanno tutte le intenzioni di continuare a sentirsi e frequentarsi. Maria si è sentita con il cavaliere Simone, molto più piccolo di lei e per tale ragione è stata pesantemente attaccata e criticata. Per Armando Incarnato è tornata Lucrezia e lui ha deciso di tenerla.

Si è poi passati al capitolo trono classico. Sophie sembra essere presa sia da Matteo che da Antonio, due ragazzi completamente diversi. E’ arrivato in studio prima Matteo, arrabbiato perché la tronista non lo ha portato in esterna. La giovane si è scusata, ammettendo di aver chattato con Antonio convinta del fatto che in realtà si trattasse di Matteo.

Sophie si è detta molto interessata al ragazzo, lo vede buono e sincero. E’ poi entrato in studio Antonio che ha iniziato ad attaccare tutti. Il corteggiatore si è posto in maniera arrogante, utilizzando anche parolacce nei confronti degli altri corteggiatori, tanto che Sophie gli ha intimato di moderare il linguaggio. I due hanno fatto un’esterna andata malissimo, tanto che alla fine lei voleva tirargli dietro anche l’amuchina.

Nonostante ciò però la tronista ha dichiarato di voler continuare a conoscerlo. Tutti i presenti sono rimasti perplessi dato che si sono domandati come faccia a piacere a Sohpie uno come Antonio. E’ stata poi la volta di Davide. Il tronista ha fatto l’esterna con Beatrice via Skype, dato che la sua corteggiatrice aveva tosse e raffreddore.

Mentre chiacchieravano in chat si è avvicinata la mamma della ragazza che ha bonariamente etichettato Davide come uno “stronzo“. Chiara invece non si sente tanto voluta dal tronista, difatti ha lasciato lo studio e Davide le è corso dietro. Il tronista ha ammesso che la sua preferita è Beatrice ed è avanti rispetto alle altre.