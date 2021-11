U&D, anticipazioni prossime puntate: Gemma in collegamento da casa perché ha il Coronavirus

Continua l’appuntamento con le anticipazioni della trasmissione televisiva Uomini e Donne, e durante le prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra novembre e dicembre 2021, si scopre che ci saranno molte novità e colpi di scena. Attirerà la nostra attenzione innanzitutto la dama torinese Gemma Galgani che, durante la registrazione di sabato 13 novembre, non ha potuto partecipare in presenza al programma di Maria De Filippi.

La dama Gemma Galgani ha contratto il Coronavirus. Gemma, infatti, non farà parlare di se per i suoi nuovi amori, al contrario, perché ha contratto il Covid-19. Nel frattempo, Ida Platano, che aveva abbandonato il programma durante le precedenti registrazioni, è rientrata nello show e ha ballato con Armando Incarnato.

Come anticipato durante l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, Gemma si è collegata in studio da casa, e ha rassicurato i telespettatori e i suoi molteplici fan di stare bene. Di conseguenza, durante questa settimana di registrazione dello show, non ci sarà nessun diverbio verbale intenso tra Tina e Gemma in studio. Infatti, l’opinionista Tina Cipollari non ha potuto scontrarsi con la sua avversaria in trasmissione, con la speranza che possa riprendersi e guarire al più presto.

Nelle puntate di Uomini e Donne che vengono trasmesse adesso su Canale 5, Ida Platano ha incominciato una frequentazione con Diego Tavani però, nelle ultime registrazioni, la coppia era uscita dal programma come single. Nonostante le curiosità uscite nei giorni passati, la parrucchiera Ida è rientrata nel programma condotto da Maria De Filippi e, durante le registrazioni del 13 novembre ha ballato al centro dello studio con l’ex Armando Incarnato.

Le notizie uscite durante le recenti registrazioni di Uomini e Donne ci rivelano che in studio ha partecipato anche Teresanna. Al momento, non sappiamo il motivo del suo ritorno in studio dell’ex protagonista della trasmissione, se per rivelare come prosegue la sua vita sentimentale, o per rivelare qualche inedito progetto professionale. La notizia sicura è che nelle prossime puntate che andranno in onda in TV, i telespettatori non potranno assistere nello stesso momento alla presenza nello studio televisivo di Gemma Galgani e Tina Cipollari, perché la dama torinese è a casa per aver contratto il Covid-19.