U&D anticipazioni: primi screzi per Gemma, Andrea Nicole sotto accusa

Lunedì 30 agosto è stata registrata una nuova puntata di “Uomini e Donne”. Il talk show dei sentimenti tornerà ufficialmente in onda, lunedì 13 settembre ma come sempre accade, si è avanti con le registrazioni. La prima puntata ha portato con sé delle grosse novità, con Gemma che si è rifatta il seno e la presentazione di Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia della trasmissione.

Anche quest’anno le talpine de Ilvicolodellenews sono più attive che mai e grazie a loro, abbiamo la possibilità di conoscere in anteprima cosa accade durante le registrazioni. Questa volta anche l’influencer Amedeo Venza ha fornito qualche dettaglio. Trattandosi d’inizio stagione, le dinamiche di entrambi i troni non sono ancora entrate nel vivo, per cui si procede a piccoli passi.

Partendo dal trono over, come sempre Gemma è al centro dell’attenzione. Non sono mancati per lei i primi screzi con Tina, la quale la accusa di essersi rifatta il seno per accalappiare uomini più giovani. Tra le due donne, ci sono state le solite scintille e i soliti siparietti. Anche Gianni e Armando Incarnato hanno discusso parecchio, d’altronde i due non si sono mai presi.

Biagio Di Maro è stato protagonista di una piccola lite in studio, anche se non è stato specificato se con gli opinionisti oppure con qualche dama in particolare. Capitolo Ida Platano. La bella bresciana sembra essere molto presa da uno dei ragazzi che sono venuti per conoscerla. Le talpine utilizzano qualche o di troppo alla parola molto, segno questo che qualcosa di interessante bolle in pentola.

La Platano finalmente ha aperto il suo cuore dopo la tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, anche se nulla vieta un ritorno dello stesso nel parterre maschile e la possibilità di rimescolare ancora una volta le carte in tavola. Per quanto riguarda il trono classico, Roberta ha chattato con un nuovo corteggiatore ma ha riportato in esterna lo chef che, sembra fare una buona impressione a tutti.

Joele e Matteo sono usciti con la stessa ragazza, ma lei ha preferito il secondo al primo. È stata poi la volta di Andrea Nicole, che come fa sapere Venza, è molto più particolare di come si è presentata. Pare che la ragazza sia sotto accusa per come ha trattato i corteggiatori, mettendoli in difficoltà, tanto che non sono certi di voler continuare sia per il carattere forte che per il suo passato importante.