U&D anticipazioni, presentata ufficialmente la prima tronista trans: parla lei

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è partita. Martedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata. Immancabili i protagonisti del trono over, con Gemma Galgani che si è rifatta il seno. Saldamente al loro posto anche Gianni e Tina, i quali non hanno abbandonato come vociferato nelle scorse settimane. Tutti gli occhi sono stati inevitabilmente puntati sulla prima tronista trans della storia, che è stata ufficialmente presentata.

Lei si chiama Andrea Nicole, ha 29 anni e vive a Milano. A lanciare l’indiscrezione ci aveva già pensato Dagospia in piena estate, quando parlò di una donna che prima era uomo e che ha completato il percorso di transizione, seduta sul trono più ambito d’Italia. Anche la senatrice Cirinnà era intervenuta, complimentandosi con Maria De Filippi per la scelta fatta. E così, dopo il trono gay, è la volta del trono transgender.

Andrea Nicole, durante la prima registrazione si è presentata a tutti, corteggiatori compresi. Secondo le anticipazioni, le reazioni dei ragazzi non sono state negative. In studio ha avuto la possibilità di guardarsi intorno, non notando occhi indiscreti. È alla ricerca di un uomo che sappia guardare oltre, intelligente e comprensivo.

La giovane si è raccontata a Il Fatto Quotidiano, spiegando perché partecipa a “Uomini e Donne” e soprattutto la sua storia dal passato difficile. “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto, ho deciso di partecipare per sconfiggere le mie paure. Raccontando la mia storia capirò subito la reazione di chi ho di fronte“, queste le sue parole.

Nell’approccio con gli uomini del suo passato, ce stato chi non ha avuto problemi nell’accogliere la sua transizione e chi invece si è dato alla fuga. Ha parlato anche dell’incontro con la De Filippi, definendolo molto piacevole. Queen Mary è rimasta stupita dalla naturalezza con la quale Andrea Nicole racconta la sua storia, e senza pensarci su due volte le ha subito affidato il trono di “Uomini e Donne”.

La ragazza ha spiegato anche il perché del suo nome, specificando come Andrea sia il suo nome di battesimo. Accanto a Nicole ha scelto di tenere Andrea perché lei è sempre stata questa, non si riconosceva per quello che vedeva allo specchio, non per la persona che è. “Sono sempre stata io: Andrea sono io. Ed è il nome che ha scelto mio fratello quando mia madre era incinta“, ha ammesso la ragazza.

Dunque, Andrea è il suo nome e ne va fiera. Ha spiegato inoltre che sin da piccola si è sempre sentita donna e crescendo, ha dovuto fare i conti con la cattiveria della gente. Non ama essere definita transgender, dato che ha completato il suo percorso di transizione 8 anni fa e oggi, è una donna a tutti gli effetti.

Anche la legge la riconosce come tale, difatti sulla sua carta di identità c’è scritto sesso femminile. Insomma, Nicole è pronta a viversi questa nuova avventura e non vede l’ora di trovare l’uomo giusto per lei. Ora bisogna capire come evolverà il suo percorso e chi sarà il ragazzo che farà breccia nel suo cuore.