U&D anticipazioni: nuova delusione per Gemma, Sirius e quel bacio che non ti aspetti. La novità di Maria De Filippi

La nuova stagione di “Uomini e Donne” è partita con il solito piglio, polemico. Da quando Maria De Filippi ha deciso di fondere trono classico e over, i colpi di scena non sono di certo mancati e ciò indubbiamente, aggiunge più pepe ad una situazione già movimentata di suo. Adesso tutti interagiscono con tutti e non mancano le conoscenze tra giovani e over.

Anche la puntata registrata il 2 ottobre è stata ricca di novità e grazie a “NewsUeD” sappiamo in anteprima cosa è accaduto. Come sempre, ampio spazio in apertura è stato dedicato a Gemma. Dopo il solito battibecco con Tina, la dama torinese archiviata la parentesi Paolo, si è lanciata nella conoscenza con il cavaliere Biagio. La Galgani è apparsa felice, in quanto dopo una bella serata trascorsa insieme al cavaliere e un bacio, ha ricevuto in dono da lui un’orchidea.

Entusiasmo presto smorzato però, perché per Gemma è subito arrivata un’amara sorpresa e dunque una nuova delusione: Biagio ha regalato l’orchidea anche ad Aurora e un’altra dama. La Galgani è apparsa inviperita e per tutta risposta, il cavaliere le ha regalato un vaso dove mettere la pianta. Per Biagio è approdata una nuova dama, una donna molto bella.

E’ arrivato anche il bacio che non ci si aspetta, perché a darlo è stato Nicola Vivarelli. Sirius, dopo essere approdato in trasmissione sul finire della scorsa stagione, per corteggiare Gemma Galgani, di 44 anni più giovane di lui, pare finalmente essersi messo in gioco con le sue coetanee. Difatti Nicola, ha baciato una ragazza molto bella di nome Angelica.

Roberta, Carlotta e un cavaliere al centro dello studio. Entrambe lo stanno conoscendo. Con Roberta, lui salta l’appuntamento e lei si arrabbia, in puntata hanno discusso e alla fine lo ha mandato a quel paese. Carlotta ha dato comunque loro la possibilità di chiarirsi e alla fine ha ballato insieme a lui. Tra Valentina Autiero e Germano, le cose procedono bene.

Lui però in puntata ha accettato di far entrare una signora che è venuta per conoscerlo, ma poi l’ha mandata via. Stesso atteggiamento per Valentina, che per ripicca ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere, ma poi lo ha rifiutato. Grandi attacchi ad indirizzo di Aurora, che ha preso il numero di un cavaliere, ma non gli ha mai risposto al telefono.

Sophie ha invece fatto due esterne e sembra molto presa da un ragazzo di nome Nino. Davide, è andato in camerino da Beatrice e l’ha trovata in lacrime. La ragazza gli ha spiegato che anche se nella scorsa puntata non ha avuto una reazione, stava comunque male dentro. A Davide il comportamento di Beatrice è piaciuto. Selene non era presente in puntata.

Si è passati infine a Gianluca e si è parlato di Camilla. La corteggiatrice arrabbiata perché non portata in esterna, è andata via. Ha poi mandato un messaggio e ha fatto sapere al tronista che se la vuole, deve andare a riprendersela a casa. Ma quest’anno ci si scontra col muro Maria De Filippi. La conduttrice difatti, stufa dei giochetti delle corteggiatrici, ha severamente vietato che i tronisti vadano a riprenderle a casa. Dunque Gianluca non potrà andare da Camilla e se vorrà, sarà lei a tornare in trasmissione. Ciò ovviamente vale per tutti.