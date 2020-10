U&D anticipazioni: notte di passione per Nicola Vivarelli, Michele smascherato, mentre Gianluca abbandona lo studio

Sabato 24 ottobre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie al prezioso contributo delle talpine de “Ilvicolodellenews“, è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. E’ stato un inizio di puntata un po’ inconsueto, dato che a quanto pare, non è stata Gemma a sedersi al centro dello studio bensì Michele e Armando.

Difronte ai due cavalieri, si sono accomodate rispettivamente Roberta e Giulia. Si è partiti con Incarnato e la sua nuova frequentazione. Armando, ha asserito che Giulia gli abbia fatto intendere di voler un appuntamento con lui e andare al ristorante. La dama ha smentito le parole del cavaliere, dichiarando che tra loro vi è solo amicizia.

Si è poi passati a Roberta e Michele. Dentice ha litigato con la Di Padua in quanto, a suo dire, lei non starebbe dimostrando carattere. Si è poi passati a far ascoltare l’audio che Michele avrebbe inviato a Serena, audio del quale si è ampiamente discusso durante la penultima registrazione e dove il cavaliere, avrebbe parlato male sia di Roberta che di Carlotta.

Riferendosi a Carlotta, ha detto: “Fabio volo dei poveri” e per quanto riguarda Roberta, invece: “Chesta é quella ca é” (Questa è quella che è). La discussione è divampata e nel mentre, si è scoperto che Michele avrebbe inviato delle foto a Roberta, mentre era in palestra seminudo. L’uomo avrebbe dichiarato che le inviava solo a lei, ma ben presto si è scoperto che anche a Giulia sono arrivati gli stessi scatti.

Capitolo Nicola Vivarelli. Il giovane nei prossimi giorni partirà per lavoro e così ha dapprima incontrato Angelica per fumare una sigaretta insieme e poi è andato da Veronica. I due, hanno ammesso di essersi baciati, ma dopo una discussione durante 20 minuti, Nicola ha confessato di essere stato a letto insieme a lei. Veronica ha negato, ma non si è arrabbiata.

Infine si è poi parlato del tronista Gianluca. Sedutosi al centro dello studio con le sue corteggiatrici, Gabriella ha iniziato a dire che il suo interesse per il tronista è andato scemando, non è più interessata e non se la sente di rimanere in trasmissione per corteggiarlo. Per tale ragione, si è eliminata. La ragazza è uscita dallo studio e Gianluca, visibilmente provato, l’ha rincorsa.