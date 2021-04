U&D anticipazioni: momento di intimità per Gemma, redazione interdetta per la scelta di un cavaliere

A “Uomini e Donne” è tempo di registrazioni e come riportano le talpine de “Ilvicolodellenews”, ancora una volta ne vedremo delle belle. Dopo il consueto sfogo post puntata, Gemma si è seduta al centro dello studio con Aldo difronte. Lei ha ribadito che si stanno frequentando in amicizia, mentre lui vorrebbe qualcosa in più.

Si sono visti e insieme hanno guardato la puntata di “Amici”. Nel mentre hanno avuto un momento di intimità che ha riguardato il prendersi la mano e abbracciarsi. Il cavaliere ha detto a Gemma che forse è il caso di finirla così anche per non farsi attaccare dagli opinionisti e lei si è messa a piangere per questo. Aldo ha iniziato a sperare che tra loro possa nascere qualcosa.

Gianni e Tina ha ritenuto che lei piangesse solo perché aveva paura di restare da sola e senza corteggiatori. Si è poi parlato di Sara e Biagio. Lei, seduta al centro dello studio, ha spiegato che hanno litigato perché lui ha accettato la corte di un’altra dama. Lui le ha chiesto di vedersi, lei ha accettato e il cavaliere le ha ribadito quanto sia importante. Quando è stato il momento dell’ingresso in studio dell’altra dama, questa si è mostrata interdetta perché Biagio non le aveva comunicato di voler interrompere la conoscenza.

Anche la redazione è rimasta interdetta, in quanto lui non aveva mai dichiarato di voler dare l’esclusiva a Sara. Quando Biagio è entrato in studio ha spiegato di aver preso oggi questa decisione e che si sente pronto per uscire dallo studio con la sua dama. Lui le ha fatto un regalo, si tratta di una collana che è andato a comprare insieme alla figlia, segno questo che a lei ci tiene tanto.

Una dama e un cavaliere (non sono ancora apparsi in video), Francesca e Amodio pare siano in procinto di lasciare insieme la trasmissione. Lui si è rivelato geloso del fatto che lei spesso sia fuori città per lavoro, si è offerto di accompagnarla, ma lei ha rifiutato in quanto deve fidarsi. La sensazione è che presto andranno via insieme.