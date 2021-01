U&D anticipazioni: Maurizio chiude definitivamente e clamorosamente con Gemma. Arriva un bacio censurato

Lunedì 4 gennaio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Se la messa in onda della prima puntata del 2021 è stata anticipata a giovedì 7 gennaio, Gemma si è ritrovata di nuovo al punto di partenza. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Ampio spazio è stato naturalmente dedicato alla Galgani. La dama ha lamentato il fatto che durante le festività ha sentito poco Maurizio, raccontando un aneddoto particolare che ha scaturito delle conseguenze inaspettate. Gemma ha raccontato che il 26 dicembre mentre era al telefono con Maurizio, improvvisamente a lui è suonato il citofono e il cavaliere ha attaccato il telefono in faccia alla Galgani senza che quest’ultima potesse sapere chi lo stesse cercando.

Successivamente la dama ha spiegato che ha saputo che a cercarlo era stata una donna. Maurizio ha spiegato che si trattava di una sua amica che sta vivendo un brutto periodo e che si è rivolta a lui per avere un po’ di sostegno. Naturalmente ciò ha fatto venire giù lo studio. Nessuno ha creduto alle parole di Guerci, soprattutto perché il cavaliere non aveva motivo di attaccare il telefono in faccia a Gemma.

L’attenzione si è poi spostata sul fatto che lui non abbia voluto trascorrere il capodanno con lei. La sera prima Maurizio voleva chiudere la frequentazione, ma la Galgani si è proposta di andare da lui per chiarire e il cavaliere si è però rifiutato. Al culmine di una fase molto concitata, Guerci ha deciso di chiudere definitivamente con la dama e per tale ragione è stato molto insultato.

Si è poi passati a parlare di Roberta e Riccardo. I due hanno continuato a vedersi e sentirsi. Lei ha affermato che tra loro vi è molta complicità e non solo fisica, ma non sa se possa proseguire o rimanere solo una bella amicizia e che continueranno a sentirsi per capirlo. Abbastanza intricato è stato anche il capitolo dedicato ad Aurora e Giancarlo. Quest’ultimo ha continuato a frequentare Alessandra e a sentire Aurora, anche se per lui con la Tropea è solo amicizia ma per lei no.

Nessuno crede alle loro parole, anche perché Giancarlo voleva comunque passare il capodanno con Aurora. Secondo tutti, i due si sarebbero messi d’accordo solo per allungare il brodo. Alessandra a quel punto ha deciso di fare un passo indietro. La concentrazione si è poi soffermata sul trono classico e i percorsi di Davide e Sophie sono ormai in dirittura d’arrivo.

Partendo da Davide, si è visto come il tronista abbia raggiunto Chiara in camerino al termine della scorsa registrazione perché a detta della ragazza, lui avrebbe guardato Beatrice per tutta la puntata. Dopo una discussione, i due si sono chiariti. E’ stata poi trasmessa l’esterna con Beatrice e quando la corteggiatrice è entrata in studio era abbastanza contrariata perché lui aveva raggiunto Chiara in camerino.

Maria l’ha però avvisata che Davide ha fatto una seconda esterna con Chiara. Lui è andato a casa di lei e dopo aver parlato si sono baciati con la mascherina. Il tronista ha ammesso che fa fatica ad indossare la mascherina, dato che vorrebbe baciarla. Donadei ha raccontato che 10 giorni fa voleva scegliere, ma si è poi frenato perché ancora titubante.

La De Filippi lo ha esortato a fare il nome della sua scelta, ma le ragazze hanno preferito non saperlo per non essere influenzate. Chiara ha poi detto al tronista che se serva per schiarirsi le idee, non uscirà più con lui in esterna. Si è poi passati a Sophie. Matteo è andato a casa della tronista e una volta tornati in studio, il corteggiatore ha spiegato che quel giorno era un po’ triste perché cadeva il compleanno di una persona a lui cara, scomparsa.

Ha poi aggiunto che grazie Sophie è riuscito a stare bene e che il calore della tronista lo ha aiutato molto. Sophie però ha riservato un’amara sorpresa a Matteo, dato che in esterna ha baciato Giorgio. Non è da escludere che la tronista lo abbia fatto per ripicca nei confronti di Matteo. Durante l’esterna, Sophie ha deciso di spegnere le telecamere e ha baciato Giorgio.

La De Filippi ha spiegato che loro non possono mandare in onda il bacio a causa del Covid, ma che i diretti interessati si sono assunti la responsabilità della cosa. Matteo ci è rimasto molto male e Maria lo ha esortato a spiegare il suo punto di vista. Il corteggiatore ha dapprima dribblato l’argomento, ma poi lo ha affrontato.