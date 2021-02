U&D, anticipazioni: Maria De Filippi smaschera un cavaliere, Riccardo si dichiara

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate ieri 3 febbraio e grazie al sito “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Grosse novità e colpi di scena ci attendono, soprattutto per quel che riguarda Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, ma andiamo con ordine.

Si parte come sempre con Gemma Galgani che ha iniziato ad uscire con Maurizio (il cavaliere dagli occhi azzurri) ma qualcosa sembra già andare storto. I due si sono incontrati la sera precedente la registrazione a casa della dama e Maurizio ha iniziato a lamentarsi del fatto che Gemma non avesse raccontato, durante la registrazione del pomeriggio, del quadro di un suo amico pittore che le aveva regalato.

Questo suo atteggiamento ha deluso molto la Galgani e insospettito la redazione che ha iniziato a pensare che l’unico intento del cavaliere fosse quello di avere visibilità. Anche Maria De Filippi si è mostrata molto infastidita per questo comportamento, soprattutto dopo che si è arrivati a sospettare di un accordo tra lui e la dama Maria. Tina Cipollari si è scagliata contro Maurizio, fino ad arrivare a volerlo cacciare dalla trasmissione.

Uomini e Donne, il piano diabolico di Maria De Filippi

La De Filippi, seppur contrariata, ha voluto che il cavaliere avesse un confronto con Gemma e Maria. Una volta rientrato in studio, però, c’è stato un colpo di scena. Infatti la conduttrice ha messo in atto un piano per portare il cavaliere allo scoperto e smascherarlo una volta per tutte. Durante una pausa di ballo, Maria De Filippi ha fatto vestire in modo provocante Gemma e le ha chiesto di portare Maurizio in una stanza e provocarlo. Una volta lì, Maurizio non si è mostrato per nulla interessato a lei e le telecamere hanno ripreso quanto fosse poco interessato.

Stessa cosa è avvenuta con Maria e, una volta tornati in studio, la De Filippi ha fatto posizionare le sedute della scelta e ha chiesto a Maurizio di scegliere con tra Gemma e Maria. Il cavaliere non ha saputo rispondere e ha chiesto una settimana di tempo per arrivare alla scelta.

U&D: Riccardo Guarnieri è innamorato di Roberta, ma…

Si passa poi a Riccardo Guarnieri seduto nel centro studio insieme ad Alessandro con davanti cinque dame tra le quali anche Roberta Di Padua. Guarnieri racconta di essersi sentito in mattinata con la Di Padua e le ha confidato cose che non le aveva mai detto prima, ma ora che vede seduto accanto a lui Alessandro, rimane interdetto ed esce dallo studio.

Roberta lo segue e i due parlano a lungo fuori, quando rientrano Roberta spiega che durante l’ultimo incontro tra loro ci sono stati solo abbracci, nessun bacio e questo ha deluso molto la dama facendole pensare che la passione che c’era una volta, ora non c’è più. Riccardo però spiazza tutti dichiarando di essere innamorato di lei, ma di voler procedere con i piedi di piombo. Maria allora propone a Riccardo di mettere due sedie a centro studio e uscire con Roberta. Lui non accetta, continuerà a frequentare la dama, ma di uscire insieme dal programma non ne vuole sapere.