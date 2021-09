U&D anticipazioni: Maria De Filippi caccia il tronista Joele

Domenica 26 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Nell’ultimo periodo non sono emerse anticipazioni, ma quanto accaduto durante la puntata in questione era troppo grosso per essere scoperto solo una volta mandata in onda. Le anticipazioni in questione provengono dalle talpine de Ilvicolodellenews che, sono immancabili in studio.

Ancora una volta, trono classico e over si è fuso. Grazie alle anticipazioni emerse, è venuto fuori un aneddoto accaduto in puntata, davvero scoppiettante. Sicuramente, in molti penseranno che i protagonisti dell’avvenimento siano Gemma e Tina, o un protagonista del trono over. Così non è. A dispetto di quanto si possa pensare, dame e cavalieri non c’entrano nulla.

Ad essere coinvolto è uno dei tronisti, ovvero Joele. Per la precisione, Joele è stato cacciato dallo studio da Maria De Filippi. Andando con ordine, la De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio tutte le corteggiatrici, salvo poi svelare cosa aveva combinato il tronista. Durante la scorsa puntata, durante un ballo con la corteggiatrice Ilaria, Joele le ha detto che un amico la seguiva su Instagram e le ha chiesto di ricambiare.

Ha poi aggiunto che dietro l’amico c’era lui e che così facendo si sarebbero potuti sentire di nascosto e conoscersi meglio. Il tronista era convinto di non essere ascoltato e invece la redazione ha intercettato tutta la conversazione. La De Filippi lo ha smascherato in puntata, cacciandolo dal programma. Anche Ilaria è andata via. Sicuramente ci sarà stata una bufera, ma le anticipazioni non aggiungono nulla più.

Adesso è caccia al nuovo tronista, colui che prenderà il posto proprio di Joele. Il toto nome è partito e Amedeo Venza ha avanzato l’ipotesi che sulla poltrona rossa, possa sedere Matteo Ranieri. Joele non ha mai convinto fino in fondo, soprattutto dopo le dichiarazioni della sua ex ragazza. Gianni Sperti durante una recente intervista aveva ammesso di non averlo ancora inquadrato bene e difatti qualcosa di marcio sotto, c’era.