U&D anticipazioni, la scelta di Sophie Codegoni

La giovanissima tronista di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni, ha fatto la sua scelta. Il 9 febbraio, una nuova puntata del talk show dei sentimenti è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Che Sophie fosse vicina alla scelta, era già nell’aria, ma nessuno si aspettava che lo facesse durante la registrazione odierna.

A differenza del suo collega Davide Donadei, Sophie non aveva annunciato in anteprima di essere giunta alla conclusione del suo percorso. Si è partiti col far entrare in studio i nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano e poi è arrivata Sophie. Ospiti della puntata, Davide e Chiara i quali hanno raccontato un po’ come vanno le cose tra loro a una settimana dalla scelta.

Tornando alla Codegoni, per l’occasione indossava un vestito lungo dorato con paillettes e manica lunga e uno spacco sul lato, coda di cavallo alta e sandali con tacco a spillo. Anche i suoi corteggiatori, Matteo e Giorgio sapevano della scelta imminente, dato che entrambi si sono presentati lucidati a tiro, con indosso lo smoking.

Ovviamente la domanda sorge spontanea: chi ha scelto Sophie? La tronista ha scelto Matteo Ranieri che ovviamente le ha risposto si. Sono stati fatti vedere i best moment sia con Matteo che con Giorgio, i due si sono poi accomodati fuori e Sophie ha chiamato prima Giorgio per dirgli che non era la sua scelta e poi Matteo, per comunicargli invece che era lui il preferito.

Ricordiamo che il percorso della Codegoni è partito un po’ in sordina, c’è stato addirittura un momento nel quale la giovane aveva pensato di abbandonare l’ambita poltrona rossa. Poi pian piano si è sciolta, ha trovato i ragazzi che le piacevano e ha iniziato il suo percorso. Anche Matteo ha dovuto faticare parecchio prima di entrare nel cuore della tronista e adesso, sono pronti per vivere insieme la loro storia d’amore.