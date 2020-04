U&D anticipazioni: la scelta di Sammy e il messaggio che sconvolge Gemma

In tanti attendevano che riprendesse il dating show più amato della tv italiana, si parla ovviamente di “Uomini e Donne“, condotto come sempre da Maria De Filippi. Ma a questo giro le puntate saranno registrate in maniera del tutto nuova, rispettando il distanziamento sociale a causa dell’emergenza sanitaria, tutt’altro che conclusa.

Nuove anticipazioni rivelano che la prossima puntata del dating show sarà ricca di novità e scintille, a partire proprio dalla tronista Giovanna Abate, per poi finire con la solita travolgente Gemma. Per ciò che concerne infatti le vicende di Giovanna, sembra non siano mancate delle discussioni con Sammy, il cavaliere di Giovanna.

Il ragazzo infatti non ha più avuto modo di andare avanti con la conoscenza di Giovanna e quando è stato informato della ripresa del programma e delle nuove modalità di trasmissione, ha avuto non pochi dubbi in merito. Sammy infatti era decisamente incerto se continuare o meno la conoscenza con Giovanna, affermando addirittura che finora non aveva quasi mai pensato a lei, in questo periodo di emergenza.

Sembra che tra Giovanna e Sammy la questione non sia ancora finita; infatti in seguito Sammy afferma: “Sono rimasto molto amareggiato e deluso dalla nostra ultima telefonata“. Giovanna risponde: “Io a differenza tua ti ho pensato…“. Ma Sammy aggiunge: “Ah adesso lo dici, però quando te l’ho chiesto non hai voluto rispondere“. La tronista chiede poi: “Tu hai mai pensato di poter creare qualcosa con me?”. E lui ha risponde: “Guarda che io ti sto dicendo esattamente la stessa cosa che ti ho detto l’altra volta“.

Arriva poi il momento di Gemma Galgani, che riceverà un filmato da Occhiblu e avrà modo di ascoltare la sua voce e le sue parole poetiche, che recitano: “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore“. Gemma rimane a bocca aperta, ma poi aggiunge che questo corteggiatore corre un po’ troppo.