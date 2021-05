U&D, anticipazioni: la scelta di Samantha Curcio e la decisione senza precedenti

La prima tronista curvy della storia di “Uomini e Donne” ha terminato il suo percorso, così come viene anticipato dal sito “Il Vicolo delle News“, e ha deciso di uscire dal programma con Alessio. Samantha Curcio ha voluto scegliere in maniera improvvisa e senza avvertire i suoi corteggiatori, infatti lo stesso Alessio si è scusato per essere arrivato in puntata con un outfit poco adatto all’occasione (una camicia di lino verde pistacchio, jeans, sneaker bianche e calzettoni di spugna).

Si parte con le ultime esterne di entrambi i corteggiatori. Con Alessio le cose sono andate benissimo e il ragazzo le confida di iniziare a provare dei sentimenti per lei e di volerla vivere lontano dalle telecamere. Con Bohdan invece c’è molta tensione, infatti il ragazzo è ancora molto risentito per il comportamento di Samantha nell’ultima registrazione, quando durante la puntata lei ha cercato Alessio più volte dopo che lui si era alterato parecchio per il loro bacio e questo lo ha fatto sentire come il terzo incomodo.

Subito dopo viene mandata in onda un’altra esterna tra loro, dove si vede Bohdan andare dalla tronista e rivelarle la sua intenzione di lasciare il programma e le chiede di seguirlo per vivere fuori la loro storia. Lei non accetta e, piangendo, chiede spiegazioni, ma il ragazzo se ne va.

Tornati in studio, Samantha ringrazia Maria per l’opportunità che le ha offerto e, nonostante alcuni errori commessi, è sempre stata sé stessa nel bene e nel male. Racconta anche di essere stata attaccata svariate volte sui social, dove spesso la chiamavano “la porchetta dagli occhi azzurri“. Il primo a entrare è Alessio e, in base a ciò che è accaduto spesso nelle scelte del passato, in molti hanno pensato che non sarebbe stato lui la scelta della tronista.

La scelta di Samantha Curcio

Samantha inizia a parlare dicendo che non ha mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo, ma Alessio l’ha sempre fatta sentire bella e l’ha sempre capita, riuscendo a gestire il suo carattere non facile. Per questo è proprio lui la sua scelta, il ragazzo non risponde ma l’abbraccia e la bacia. I petali scendono e i due ragazzi si tengono stretti sulle note di “Tutta la notte” di Sangiovanni.

Maria De Filippi, poi, annuncia che avrebbe fatto uscire Alessio per dare modo a Samantha di parlare con Bohdan. E qui succede una cosa mai vista prima: la tronista infatti dichiara che non c’è nessuna necessità di far uscire il suo nuovo fidanzato e che avrebbe parlato tranquillamente davanti a lui. Così Bohdan entra e subito Tina Cipollari non perde occasione per una della sue solite battutine: “Come vedi non sei tu la scelta“. Samantha spiega al ragazzo che non lo ha mai visto sincero ed è stata messa in guardia anche dalle sue amiche, Bohdan non la guarda negli occhi e risponde in maniera frettolosa per poi uscire subito dallo studio.