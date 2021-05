U&D anticipazioni: la scelta di Massimiliano Mollicone

Una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata l’8 maggio. La stagione del talk show dei sentimenti volge ormai al termine e come da consuetudine, in chiusura sono i tronisti i veri protagonisti. I ragazzi, dopo un percorso durato qualche mese sono pronti per fare la loro scelta. E anche questa volta, sta accadendo ciò.

Dopo Samantha Curcio, che ha scelto Alessio, adesso è toccato a Massimiliano Mollicone. Il modello romano ha fatto la sua scelta, spiazzando. Nessuno immaginava che ciò potesse accadere, al contrario si pensava che il secondo tronista a terminare la propria esperienza, fosse Giacomo. Massimiliano non ha lasciato trasparire nulla e una volta arrivato in studio, ha stupito.

Chi ha scelto Mollicone? La preferenza del 19enne è caduta su Vanessa. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima l’epilogo del trono di Massimiliano. Le ultime anticipazioni parlavano di una Vanessa arrabbiata che lasciava lo studio. Con ogni probabilità, il tronista ha capito di dover correre ai ripari se voleva salvare la situazione.

Dunque, una nuova coppia si è formata. La scelta di Giacomo non è vicina come si pensava, ma bisogna attendere con ogni probabilità la prossima settimana. Richiamando le recenti dichiarazioni di Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro della De Filippi. Ricordiamo che la Mennoia ha attaccato tutte le pagine che riportano le anticipazioni, il “Vicolodellenews” ha replicato piccato dopo aver pubblicato proprio le anticipazioni di “Uomini e Donne”.

“P.S. Attenzione queste anticipazioni nuocciono gravemente alla salute di chi chiede di insultare chi le riporta!“, questo quanto si apprende dal portale. Che la Mennoia abbia intenzione di replicare? Sicuramente le sue sono state parole molto forti, anche se il riferimento era per “Amici”. Indubbiamente, ciò che è certo è che Vanessa ha risposto affermativamente alla scelta di Massimiliano. Tanti auguri a questa nuova coppia.