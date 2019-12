U&D anticipazioni, la nuova tronista Sara Amira emoziona: "Mai sentita apprezzata e valorizzata"

Colpo di scena nella registrazione dell’11 dicembre scorso della nuova puntata del dating show “Uomini e Donne” dedicata al Trono Classico, dove con grande sorpresa di tutti è stata presentata la nuova tronista Sara Amira, che ha fatto una presentazione molto intensa che ha emozionato il pubblico presente in studio.

All’inizio di puntata è stata fatta vedere una video clip della nuova tronista, che ha spiegato i motivi che l’hanno portata a chiedere di poter partecipare alla trasmissione. Come spesso accade, purtroppo, le passate esperienze amorose non sono state molto piacelvoli, infatti il suo precedente compagno la faceva sentire una nullità e non solo.

La vita di Sara tra sacrifici e amori sbagliati

Visibilmente emozionata, Sara è apparsa un po’ impacciata, mentre Tina Cipollari ha trovato subito il pretesto per intervenire e fare uno dei suoi tanti commenti, facendo stavolta riferimento al folto parterre di corteggiatori che si sono presentati per lei – ben 14 – anche se per Tina bisognerebbe eliminarne 13.

Ma chi è Sara Amira? A dare ulteriori notizie sulla 28enne di Rieti è proprio lo stesso show che ha divulgato una clip – fatta vedere in trasmissione – in cui la giovane tronista ha raccontato qualcosa in più della sua vita. Sara fa l’assistente di volo, ha tre fratelli ed un rapporto molto intenso con la madre.

Nella sua vita non si è mai sentita valorizzata e apprezzata; fatti che rievocano in lei sensazioni dolorose. Sara ha raccontato inoltre di vivere in un piccolo appartamento di appena 25 mq. “Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero” – dichiara Sara.

La madre ha rivelato che Sara ha fatto tanti sacrifici per aiutare a mantenere la famiglia. La nuova tronista ha raccontato di aver vissuto un amore che le ha spento il sorriso, quindi ha aggiunto: “Nessun uomo deve permettersi di far sentire la propria donna una nullità“. La commozione prende il sopravvento, poi ha ripreso il suo accorato racconto, svelando di non aver mai vissuto una vita quotidiana di condivisione, mai che gli venisse detto dal suo partner quanto tenesse a lei. Solo con il tempo la ragazza ha capito che chi la circondava era sbagliato, non lei.