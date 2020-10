U&D anticipazioni: la delusione di Gemma. Valentina Autiero lascia il programma tra le lacrime

Sabato 17 ottobre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews“, è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Come sempre, le danze vengono aperte con Gemma e dopo il consueto sfogo post puntata, seguito dal suo ingresso in studio e dal battibecco con Tina, la Galgani è apparsa entusiasta.

Il motivo della felicità della dama torinese è stato ancora una volta il cavaliere Biagio. Gemma era raggiante soprattutto a causa di un pranzo piacevole fatto insieme a lui. La magia del momento è stata smorzata però dall’arrivo di Maria. La dama, una volta entrata in studio ha raccontato di un momento emozionante vissuto insieme a Biagio.

Il cavaliere l’ha raggiunta in ospedale durante la nascita del suo nipotino, facendole una sorpresa. Gemma è rimasta letteralmente scioccata, ma non è finita così perché in studio è arrivata anche la signora Sabina. Lui ha raccontato che dopo aver lasciato la Galgani, è uscito a cena con Sabina e dopo averle offerto un caffè a Napoli, sono tornati insieme a Roma alle 6.00 del mattino.

A quel punto, Gemma si è alzata dalla sedia ed è andata al suo posto interrompendo la conoscenza con Biagio. Si è poi parlato di Roberta e Michele. Lei ha lamentato il fatto di trovarlo poco presente nelle sue giornate, mentre lui le ha elencato un mare di difetti che avrebbe. Michele ha poi aggiunto che nonostante tutto si trova bene con Roberta, ma non ha ancora perso la testa per lei.

Per il cavaliere è arrivata una nuova ragazza per conoscerlo, lui ha deciso di farla restare e Roberta ha abbandonato lo studio. Soliti litigi tra Gianni e Aurora. La dama e Giancarlo si sono dati l’esclusiva e l’opinionista si è detto curioso di vedere come finirà questa conoscenza. Si è poi passati al capitolo Valentina Autiero.

L’epilogo che ha avuto il momento dedicato alla dama, è stato del tutto inaspettato. Valentina si è seduta al centro dello studio con il cavaliere Germano difronte. La loro conoscenza è arrivata ad un livello avanzato, tanto che durante la scorsa registrazione Aurora aveva insinuato che i due fossero fidanzati. La Autiero ha confessato che da quel momento, Germano non è stato più lo stesso.

Il cavaliere ha dichiarato di non sentirsi pronto né innamorato, anche se agli autori racconta che Valentina bacia molto bene e che c’è chimica tra loro. Nonostante ciò, Germano asserisce di non essere preso mentalmente da lei. La Autiero, a quel punto ha lasciato lo studio, lui l’ha seguita e dopo un po’ sono rientrati insieme.

Improvvisamente, il cavaliere si è detto pronto ad uscire dal programma insieme alla dama, lei si è mostrata reticente perché avrebbe preferito un momento più romantico e soprattutto che lui sentisse l’esigenza di farlo e non perché trasportato dagli eventi. Maria De Filippi ha mediato e tentato di convincere la dama, almeno a provarci. Valentina ha accettato e così triste e tra le lacrime, lascia lo studio insieme a Germano.

Si è poi passati al capitolo trono classico, dove ampio spazio è stato dedicato a Davide. Il tronista ha baciato di nuovo Beatrice e anche Chiara, alla quale ha fatto una splendida sorpresa andando addirittura a prenderla a casa. Beatrice si è disperata e ha abbandonato lo studio, nel momento in cui lui si è arrabbiato con Chiara perché non ha avuto alcuna reazione al bacio con Beatrice.

Sophie è entrata in crisi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Nino le ha chiesto perché non lo ha portato in esterna. La tronista a quel punto ha dichiarato, fra le lacrime, che non si sente a suo agio in quel contesto perché non riesce a provare emozioni per nessuno. La De Filippi l’ha tranquillizzata, dicendole che è presto e che deve concedersi dell’altro tempo.