U&D anticipazioni, il ritorno di Sara e Giuseppe: gli indizi che lo confermano

Dopo la ripartenza con grande sprint per il famoso dating show di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, molte sono state le relazioni riprese a dove si erano momentaneamente interrotte; molti i rapporti riconquistati, puntando prettamente alla chiusura della stagione con grande stile, e con essa anche la chiusura dei rapporti iniziati tempo fa.

Proprio a proposito dei rapporti interrotti, dopo aver visto la ripresa della frequentazione di Giovanna Abate con Sammy e allo stesso tempo anche con Alchimista, in molti si chiedevano quando avesse rimesso piede in studio anche la relazione interrotta di Sara Shaimi e Giuseppe Nastasi. Sembra che a seguito di alcuni indizi, sarà possibile vedere a breve i due ragazzi ripresentarsi nel programma.

Infatti il Vicolo delle News a tal proposito ha sottolineato alcuni indizi davvero molto interessati che comproverebbero la teoria del possibile ritorno della Shaimi e di Anastasi prima della conclusione di stagione.

Tra gli indizi messi in evidenza dal vicolo appaiono delle storie dove pare che Sara si sia separata da sua sorella per fare ritorno a Roma, ed in molti hanno pensato a questo ritorno per riprendere la presenza in trasmissione. Inoltre, cosa non poco importante, appaiono anche gli eloquenti indizi rilasciati da Giuseppe, dove nelle sue storie compare il ragazzo indossare una bandana con su scritto Bad boy true feeling.

In molti che hanno seguito la loro storia conoscono bene cosa voglia dire quella scritta, ovvero è stata la scritta indossata proprio durante il percorso a Uomini e Donne; possibile che siano state solo una serie di causalità? Come dice la famosa canzone “lo scopriremo solo vivendo.”

In ultimo sembra che a breve rivedremo anche il ritorno di Carlo Pietropoli, giunto infatti quasi alla conclusione del suo percorso, si ritroverà presto davanti alla scelta tra Marianna Vertola e Cecilia Zagarrigo, avendole già conosciute abbastanza finora. Per quanto riguardo invece le vicende di Daniele Dal Moro, con ogni probabilità il trono del ragazzo slitterà alla nuova stagione del dating show, dato che Daniele aveva appena iniziato la sua avventura nel programma; la produzione preferirà forse farlo riprendere da capo.