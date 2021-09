U&D, anticipazioni: Ida Platano avvilita dal suo corteggiatore, Tina infierisce su Gemma. I tronisti in competizione

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne” e in questi giorni sono state registrate le nuove puntate che andranno in onda a partire dal prossimo lunedì 6 settembre, sempre su Canale 5. La notizia dell’intervento di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta Gemma Galgani sta facendo molto discutere e, inevitabilmente, Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione per commentare a modo suo.

Ecco quindi che vedremo la bionda opinionista infierire di nuovo contro la Galgani, questa volta mettendo in risalto il fatto che, nonostante abbia aumentato le dimensioni del suo décolleté, nessun corteggiatore è arrivato in trasmissione per iniziare con lei una conoscenza. Senza dubbio, la dama torinese non si lascerà sconfortare da queste frecciatine, ma continuerà inesorabile a cercare l’amore.

Uomini e Donne, Ida Platano delusa da Marcello

La vera protagonista della puntata, però, così come anticipato da “Il Vicolo delle News” sarà Ida Platano che ha iniziato una conoscenza con il cavaliere Marcello. Tra i due sembrava andare tutto per il meglio, tanto che racconteranno di aver trascorso la serata insieme nella stanza d’albergo, parlando molto e arrivando a scambiarsi anche un bacio.

Fin qui tutto bene, ma ecco che Ida racconta un particolare che l’ha lasciata un po’ interdetta. La Platano infatti precisa che mentre stavano chiacchierando, lei ha accarezzato i capelli di Marcello e lui si è addormentato beatamente. Dopo queste dichiarazioni, il ragazzo tenta in tutti i modi di giustificarsi spiegando che in quei giorni ha accusato molto la stanchezza anche a causa dei vari spostamenti per le registrazioni. L’uomo è molto avvilito e dispiaciuto, tanto che sembra quasi arrivare alle lacrime.

Arriva poi il momento di Stefano che avrà uno scontro con Gianni Sperti, vediamo perché. Il cavaliere è uscito con bella signora, ma una volta in studio ha iniziato a denigrarla e proprio per questo Gianni lo ha aspramente ripreso. Sperti ha accusato il cavaliere di avere il vizio di parlare male delle donne che frequenta e di raccontare anche particolari intimi, per questo motivo lo accusa di non essere un vero uomo.

Per quanto riguarda i tronisti Joele e Matteo, avranno un forte scontro a causa di una corteggiatrice che ha deciso di uscire con entrambi. Questo atteggiamento non piace a Matteo e decide di chiudere la conoscenza con lei, nonostante la ragazza abbia confessato di preferire lui rispetto a Joele.