U&D anticipazioni: Giacomo prende un’importante decisione, il gesto eclatante di Martina

Domenica 9 maggio, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ampio spazio è stato dedicato al trono di Giacomo, dopo le scelte di Samantha e Massimiliano, lui è l’unico tronista ancora in gioco.

Una volta sedutosi al centro studio con le sue corteggiatrici, Carolina e Martina, si è iniziato ad argomentare del percorso di Giacomo. Si è partiti con l’esterna di Carolina. La giovane ha organizzato un’uscita romantica, accogliendo il tronista in un cuore formato da candele accese. I due sono apparsi molto vicini, lei gli ha ribadito amore, dicendosi forse quasi pronta anche ad un ‘no’.

Carolina ha detto a Giacomo che con lui ha imparato ad amare senza essere necessariamente contraccambiata. Prima questa era una sua paura, ma adesso l’ha vinta. Lei è stata felice di quello che hanno vissuto insieme, a prescindere da come andrà a finire tra loro. Per la prima volta forse, è apparsa una Carolina diversa, più matura.

É stata poi la volta di Martina. Lei si è nascosta dietro una parete, che rivelava solo la sua ombra. É partito un video dove lei gli ha detto che è presa da lui e che vuole viverselo fuori. A questo punto, la corteggiatrice ha compiuto un gesto importantissimo dando a Giacomo le sue chiavi di casa, come a voler simboleggiare di avergli lasciato le chiavi del suo cuore.

I due si sono abbracciati, erano molto vicini, con Marco Mengoni e la sua “Venere e Marte” in sottofondo. Giacomo ha detto a Martina di aver imparato tanto da questa esperienza e anche da lei. Una volta tornati in studio, la sensazione è che tutto fosse pronto per la scelta, ma il tronista ha spiazzato ancora. Giacomo ha ammesso di aver bisogno di altro tempo e nello specifico di trascorrere una giornata con entrambe. Sicuramente la sua scelta verrà registrata la prossima settimana.