U&D, anticipazioni: Gemma vuole più "leggerezza", Armando si decide a dire tutta la verità su Nicole

Dopo la scelta di Davide Donadei, tanto attesa dai fan di “Uomini e Donne” e che lo ha visto uscire dal programma con la corteggiatrice Chiara Rabbi, la registrazione del dating show di Maria De Filippi è continuata con il trono over e grazie al sito “Il Vicolo delle News” possiamo anticiparvi ciò che è successo tra le dame e i cavalieri.

Si parte, ormai come da tempo siamo abituati, con Gemma Galgani che sorprende tutti facendo il suo ingresso con un abbigliamento insolito. La dama di Torino, infatti, indossa una camicetta tutta colorata sopra ad una gonna lunga plissé. Ma non è tutto, in mano ha anche due piume in stile “Blue Belle“.

Uomini e Donne, Gemma vuole più leggerezza

Insomma, un look che si è fatto notare tanto che lei stessa ha voluto ironizzarci su, spiegando di avere voglia di “leggerezza” e non tarda ad arrivare la frecciatina a Maurizio Guerci, il cavaliere che nelle scorse puntate è stato irremovibile sulla sua decisione di chiudere definitivamente con la Galgani.

Nella puntata andata in onda oggi, 28 gennaio, Gemma ha rivelato di avere ricevuto una segnalazione su di lui riguardante una frequentazione con una donna che il cavaliere avrebbe al di fuori del programma. Lui ha negato, ma Gemma è sembrata più che certa di ciò che ha affermato. Ora i suoi dubbi sulla sincerità di Maurizio nei suoi confronti aumentano, dopo che Guerci ha chiesto il numero di Nicole e Pamela, due dame che hanno molti meno anni rispetto alla Galgani e sono completamente diverse da lei. Dopo l’ennesimo confronto, decidono di chiudere definitivamente non trovando un punto di incontro.

U&D, Armando contro Nicole: è guerra

E’ la volta di Armando che non le manda a dire a Nicole. La dama si è vista con Carlo e con lui ha dichiarato di avere una maggiore complicità, ma Incarnato non resta in silenzio e l’accusa di essere falsa. Tra loro ci sono stati dei baci molto appassionati e il cavaliere napoletano non digerisce il fatto che Nicole non lo voglia ammettere. C’è di più, Armando e Nicole – sempre secondo la versione del cavaliere – sarebbero stati in camera assieme per 40 minuti, dopo di che Nicole avrebbe chiesto a Incarnato di andarsene per paura che potesse succedere ben altro.

Infine si passa a parlare di Maurizio – il nuovo cavaliere che sta conoscendo Gemma – che racconta di essere uscito con Maria e di voler incontrare in serata la Galgani. Con Maria le cose sembrano essersi fermate vista l’indecisione della dama e Gianni Sperti sentenzia che con molta probabilità Maurizio non le interessa abbastanza.