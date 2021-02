U&D, anticipazioni: Gemma viene messa alla prova con avances "spinte" sul divano

Le nuove puntate di “Uomini e Donne” sono state registrate ieri 24 febbraio e sul sempre puntuale “Vicolo delle News” sono state pubblicate le nuove anticipazioni che vedono Gemma Galgani al centro della scena. La dama di Torino non delude mai e anche nei prossimi appuntamenti del dating show di Maria De Filippi riuscirà a sorprendere.

La registrazione inizia con la sfilata “L’amore come in un film” che vedrà la strana assenza di Tina Cipollari, ma al momento non si sa per quale motivo. Sfileranno anche Giacomo e Massimiliano molto imbarazzati, di seguito i cavalieri del trono over e il vincitore sarà Luca.

Durante la passerella Gianni Sperti attaccherà Maria per il 10 dato a Maurizio visto che la dama sta uscendo con Alessandro. Alla fine Maria darà 10 anche a lui e la De Filippi deciderà di mandare in onda un RWM del dopo puntata, in cui si vedranno lei e Maurizio discutere animatamente. A Sperti non piacerà la loro scelta di chiudere in puntata, per questo motivo pensa che siano falsi e bugiardi. Anche Gemma prenderà la parola e Maurizio pensa che alla Galgani bruci il fatto che con lei non è andato oltre, ma Gianni la difende, così come Cataldo.

Gemma Galgani e il corteggiamento troppo spinto

Con quest’ultimo Gemma si siede a centro studio e racconta di averlo invitato a casa sua per una cena. Poi i due si sono spostati sul divano e qui l’uomo ha iniziato a corteggiarla in maniera troppo spinta: si è appoggiato con la testa sulle sue gambe e lei lo ha dovuto tenere a distanza in più riprese. Le ha stretto la mano con troppa foga e, per finire, le ha chiesto se poteva fermarsi a dormire lì con lei, sul divano, ma Gemma ha rifiutato.

Cataldo ha spiegato che questo suo comportamento è stato provocatorio, ha infatti voluto mettere alla prova la Galgani per osservare la sua reazione, in quanto non avrebbe apprezzato se lei si fosse concessa al primo appuntamento. Gemma è profondamente offesa da questa spiegazione, ma questa volta Sperti l’attacca convinto che a lei Cataldo non piaccia e dovrebbe ammetterlo con onestà. La De Filippi le chiede se più tardi si vedranno, il cavaliere precisa che ha la prenotazione del treno per tornare a casa, ma se Gemma volesse stare con lui sarebbe pronto a rimandare il ritorno. La Galgani non accetta e spiega di non essere dell’umore giusto per trascorrere con lui la serata.