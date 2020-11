U&D anticipazioni: Gemma sempre più al centro della scena, prevedibile ritorno nel trono over

Anche sabato 7 novembre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Come sempre, grazie al provvidenziale contributo delle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto in puntata. Gemma Galgani è sempre più protagonista e Tina Cipollari, causa isolamento fiduciario, è ancora in collegamento da casa.

La puntata ha preso il via con un video che mostrava Gemma mentre parlava con Maurizio, lamentando gli attacchi della Cipollari. Nel mentre si è avvicinato Biagio senza un motivo particolare e alla fine lei ha deciso di non uscire con nessuno. Maurizio si è visto anche con Valentina, ammettendo di essersi trovato molto bene con lei.

Armando ha continuato la frequentazione con Brunilde, la dama che frequentava anche Riccardo. Incarnato si è detto allibito dai modi bruschi e dai cambi di umore di lei. Il cavaliere non è apparso sicuro di voler continuare la frequentazione, anche se a detta di Armando, Brunilde non ha occhi che per lui nonostante senta altri due cavalieri.

Il cavaliere Leandro però ha smentito le parole di Armando, raccontando di una serata trascorsa con Brunilde nella quale dopo una cena sul terrazzo di casa sua, si sono sdraiati e abbracciati sul letto. Per Incarnato è arrivata una nuova dama, che però si è detta interessata a conoscere anche il tronista Gianluca. Entrambi l’hanno fatta rimanere.

Valentina e Germano sono tornati in studio. Hanno raccontato che tra loro la storia non è mai decollata, che da quando hanno abbandonato la trasmissione si sono visti solo una volta e al telefono non hanno fatto altro che litigare. Entrambi hanno manifestato la volontà di rimanere in studio, ma per Gianni Sperti solo Valentina può farlo mentre Germano deve andare via.

La Autiero però dietro consiglio della De Filippi, si è presa una settimana per pensare se tornare o meno. Capitolo trono classico. Per Sohpie è arrivato un nuovo ragazzo di nome Giorgio e lei ha deciso di tenerlo. Gianluca ha fatto un’esterna con una ragazza e si è detto felice di come sia andata. La corteggiatrice però si è detta un po’ dispiaciuta per come lui non l’abbia mai menzionata quando durante la scorsa registrazione Gabriella aveva detto che lui aveva in mente solo lei.