U&D, anticipazioni: Gemma scaricata di nuovo, Ida lascia lo studio. Cambiano le regole del programma

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Amiche nella vita e solito destino in amore. Gemma Galgani e Ida Platano non sembrano proprio riuscire a trovare una stabilità sentimentale. Viene ormai da chiedersi fino a che punto la stiano davvero cercando, perché sembra davvero impossibile che ogni volta si imbattano in uomini con cui non riescono a trovare un equilibrio sentimentale.