U&D anticipazioni, Gemma ritorna e ha qualcuno da presentare: la dama ha trovato l’amore?

I motori sono ormai caldi, anzi caldissimi. Tutto è pronto e finalmente il sipario sulla nuova edizione di “Uomini e Donne”, sta per rialzarsi. Tra pochissime ore sarà registrata la prima puntata, il fermento è tanto e diverse news sono emerse. Tutti sono pronti, Maria De Filippi si accomoderà sui gradini, il pubblico torna in studio -nel rispetto delle norme anti Covid- i tronisti sono stati scelti, Gianni, Tina e Gemma fremono.

E sì, proprio Gemma è pronta più che mai a ripartire. Sicuramente ci sarà il tanto atteso confronto con Nicola Vivarelli, ci saranno gli scontri infuocati con la Cipollari, ma è la Galgani ancora una volta ad essere presentata come la protagonista di questa stagione. Dopo mesi di silenzio, la dama torinese è tornata a parlare e lo ha fatto nei video che preannunciano la ripartenza del talk show, pubblicati su Instagram nella pagina ufficiale di “Uomini e Donne”.

Non avevamo dubbi sul fatto che Gemma raccontasse tutta la sua verità su Nicola, nel salotto dei sentimenti. Ma non è finita qui perché dalle immagini si evince che la Galgani ha una grande sorpresa da fare ai suoi fan e al pubblico che la segue: ha qualcuno da presentare. In più video postati in sequenza, da pochi secondi l’uno, si vede la dama torinese intenta a prepararsi per un appuntamento.

Con indosso un abitino rosa, la Galgani raggiunge un uomo, del quale si intravedono solo le gambe e le scarpe e si accomoda, accavallando sensualmente le gambe, ad un tavolo con il misterioso uomo di fronte. Le immagini riportano poi un intreccio di mani e sono proprio quelle di Gemma con l’uomo, che dal quel poco che si evince, sembrerebbe non essere Vivarelli perché la sensazione è che le mani appartengono ad un uomo più maturo.

Il video è accompagnato dalla seguente didascalia: “Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci“. La dama ha confessato di voler mantenere il segreto e sicuramente lo farà, aiutata dalla redazione, fino a quando la trasmissione non andrà in onda. Naturalmente le immagini hanno scatenato la reazione di numerosi followers, i quali si sono domandati chi sia la persona che Gemma dovrà presentarci.

Sono state avanzate diverse ipotesi, tra cui quella di Giorgio Manetti, ma lo ricordiamo Giorgio a più riprese ha preso le distanze dalla Galgani. Insomma, sicuramente qualcosa bolle in pentola e non si tratta di Sirius. Che la dama torinese abbia finalmente trovato l’amore ed è pronta a lasciare la trasmissione? Non resta che attendere nuove anticipazioni.