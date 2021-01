Martedì 26 gennaio, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e anche la seconda parte di quanto accaduto, ovvero il momento dedicato agli over, è stato raccontato dalle talpine de “Ilvicolodellenews“. Dopo che Davide ha finalmente annunciato di essere pronto per fare la sua scelta e Sophie ha ammesso di iniziare ad avere una preferenza tra Matteo e Giorgio, si è poi passati a Gemma e company.

La Galgani è entrata in studio sulle note di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Come sempre, il brano è stato scelto da Tina per prendere in giro la dama. Gemma ha cercato di spiegare come vanno le cose in questo periodo e se da un lato si sente con il Maurizio che le scrive poesie, anche se non ce molta chimica, dall’altro sente anche l’altro Maurizio che è da poco approdato nel parterre maschile e infine, ha svelato di aver risentito Maurizio Guerci.

La Galgani ha ancora una volta sostenuto che Guerci si è allontanato da lei perché qualcuno lo ha plagiato riguardo la differenza di età tra loro. Nel parterre femminile è tornata una vecchia conoscenza, pronta per rimettersi in gioco dopo le delusioni patite, lei è Pamela Barretta. Giancarlo si è scusato sia con Aurora che con sua madre, dopo che la scorsa volta è passato il messaggio che lei è protagonista di “filmini hot“.

La dama ha diffidato il cavaliere e per questo non era presente in puntata. E’ stata poi la volta di Sabina e Claudio. I due hanno ammesso di essere andati oltre e mentre per la dama il tutto è corredato da reali sentimenti, per il cavaliere non è scattato nulla oltre l’attrazione fisica. Tina e Gianni hanno attaccato Sabina perché nonostante le parole udite, ha comunque deciso di continuare a frequentare Claudio.

La dama ha ammesso di volerci provare perché magari in futuro lui potrebbe cambiare la sua visione delle cose. Capitolo Nicole e Carlo, che inevitabilmente ha visto anche il coinvolgimento di Armando. Carlo e Nicole hanno iniziato a sollevare il problema della lontananza, dato che lui lavora a Miami e quindi devono ben capire come affrontare la cosa.

A questo punto è intervenuto Incarnato, il quale non si capacita di come lei nonostante abbia un rapporto affettuoso con lui, millanta comunque un certo legame con Carlo. In realtà anche con il cavaliere ci sono stati baci e carezze e Armando ha ammesso che lei gli ha inviato un messaggio nel quale afferma di non poter stare con lui perché è un personaggio.

Lei ha spiegato la cosa, asserendo che Armando ha sempre lo stesso comportamento con tutte le donne, lasciando intendere che tra loro ci sia stato più del dovuto. Maria è così intervenuta, leggendo un messaggio che lei in mattinata ha inviato alla redazione. Nicole nel messaggio ha dichiarato di preferire Carlo e di non aver parlato delle effusioni con Incarnato, per non ferire l’uomo che è più affine a lei. Ha riconosciuto un’attrazione fisica con Armando, ma nulla più. Il cavaliere si è così fatto da parte e ha augurato alla coppia buona fortuna nella “loro” Miami.