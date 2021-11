U&D, anticipazioni: Gemma ripensa a Costabile, Ida abbandonata dopo la scelta. Presentato il nuovo tronista

Le registrazioni di “Uomini e Donne” del 30 ottobre ci regalano grossi colpi di scena. Grazie a “Uominiedonneclassicoeover” arrivano i primi spoiler che hanno lasciato il web a bocca aperta. Le protagoniste assolute delle puntate saranno Gemma Galgani e Ida Platano, accomunate da un triste destino amoroso.

Si partirà come al solito con Gemma e i suoi ripensamenti circa la storia con Constabile. I due erano partiti alla grande e sembrava esserci tra loro una forte sintonia e attrazione, a quanto pare però la Galgani ha voluto mettere un punto alla loro conoscenza, lasciando il cavaliere totalmente spiazzato, così come vi avevamo anticipato giorni indietro.

Ora le cose sono cambiate e, come al solito, la Galgani sta avendo mille ripensamenti e pare convinta a riprovarci con Constabile. Non mancheranno le critiche di Tina Cipollari e ancor non ci è dato sapere se il cavaliere accetterà di tornare insieme alla dama torinese, dopo essere stato scaricato con motivazioni che lui stesso non ha compreso, né accettato, tanto che è arrivato ad ammettere che la Cipollari ci aveva visto bene quando più volte ha affermato che Gemma fosse solo interessata alla sedia rossa.

Ma arriviamo al momento più atteso e scioccante della registrazione che ha come protagonisti Ida Platano e Diego Tavani. Li avevamo lasciati con gli occhi a cuoricino, entrambi entusiasti della loro frequentazione. Ida, dopo la difficile storia con Marcello, sembrava aver ritrovato il sorriso e Diego una donna capace di fargli vivere quelle emozioni che stava cercando da tempo.

Ida Platano abbandonata a pochi minuti dalla scelta

Tutto confermato dalle parole della Platano che annuncia la loro intenzione di viversi fuori dagli studi di Mediaset. Una bella sorpresa per tutti, coronata dall’immancabile pioggia di petali come accade in tutte le scelte del programma. Poco prima di lasciare lo studio insieme, però, accade l’impensabile: la Platano si rivolge a Tina e cerca di chiarire la sua posizione rispetto alla dura discussione che le due donne avevano avuto nelle scorse puntate.

Questo particolare non piace affatto a Diego che chiede a Maria De Filippi il permesso per sedersi di nuovo nel parterre maschile. Panico in studio, la Platano è stata di nuovo abbandonata a pochi minuti dalla scelta, una decisione che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto viste le lacrime di Diego che ha spiegato di essersi sentito messo da parte in quel momento che doveva essere solo loro.

Arriva il momento di presentare il nuovo tronista del programma ed entra una vecchia conoscenza di “Uomini e Donne“. Matteo Ranieri, ex scelta dell’attuale concorrente del “Grande Fratello Vip” Sophie Codegoni, si siederà sul trono e proverà a trovare finalmente la sua anima gemella.