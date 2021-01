U&D anticipazioni: Gemma riceve l’ennesimo due di picche, ancora discussioni forti tra i partecipanti

Mercoledì 13 gennaio, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alla prontezza delle talpine de “Ilvicolodellenews“, ancora una volta abbiamo scoperto in anteprima quanto accaduto. Gemma ci ha provato di nuovo con Maurizio, ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche. Andando con ordine, la dama ha raccontato che dopo l’ultima registrazione lui le si è avvicinato per confortarla e lei ha rivisto nei suoi occhi, l’interesse iniziale.

Guerci, interpellato, ha tenuto a precisare che per lui la storia è chiusa e che se si è avvicinato a Gemma era solo perché l’aveva vista star male e gli dispiaceva, dato che nonostante tutto le vuole bene. La Galgani ha asserito che secondo lei, il cavaliere ha voluto chiudere la frequentazione a causa di pressioni da parte di terze persone esterne al programma e per motivi legati alla troppa differenza d’età. Ovviamente Maurizio ha negato.

Tina ha accusato la sua nemica di essere troppo appiccicosa e di fare tante storie ogni volta che un uomo la molla. La dama torinese alla fine ha deciso di scambiarsi il numero con un nuovo cavaliere, anche lui si chiama Maurizio e in precedenza è già uscito con Maria e si sono anche dati un bacio a stampo. Nuovo triangolo in vista?

Capitolo Armando. Il cavaliere è uscito con Nicole, una dama che non è ancora apparsa in video. I due si piacciono, ma la differenza di età li frena. Lei è più grande di lui e alla fine decidono di proseguire la loro conoscenza. Incarnato ha poi ricevuto un biglietto in camerino e si è scoperto essere di Valentina. La dama gli ha confidato che lo pensa da circa un mese e dato che lui non ha mai accettato il suo numero, ha deciso di scrivergli per dimostrargli che non è una ragazza facile solo perché ha avuto in passato, dei rapporti intimi con alcuni cavalieri del parterre.

Tutto ciò ha suscitato l’ira di Gianni che ha accusato il cavaliere di essere troppo maschilista. Armando ha però ribadito di non voler uscire con una donna che è stata con altri cavalieri. Si è poi innescata l’ennesima discussione tra Incarnato e Aurora, durante la quale sono volate parole grosse. Armando ha accusato la Tropea di essere la talpa di una pagina.

In passato è stato scritto un articolo su lui e Veronica Ursida e quando il cavaliere ha chiesto spiegazioni, gli è stato detto che le informazioni provenivano da una persona vicina a Veronica e la descrizione corrispondeva a quella di Aurora. E’ stato chiesto alla dama di mostrare il telefono per fare un confronto incrociato, Aurora è uscita per prenderlo ma non è più tornata in studio.

Capitolo trono classico. Davide ha portato in esterna Beatrice, la quale si è presentata e l’ha baciata. Tutto ciò ovviamente ha suscitato la reazione di Chiara, la quale ha pesantemente litigato col tronista. Anche Beatrice non riesce a comprendere il comportamento di Davide e ciò ha indotto il tronista a spiegare ancora una volta, che se non ha scelto è perché è ancora confuso.

A Sophie invece è stato fatto vedere lo sfogo di Giorgio dopo la scorsa registrazione. Il corteggiatore non si è oggi presentato in puntata e Matteo ha esultato. Maria ha però fatto notare al corteggiatore che essere la scelta solo perché è rimasto da solo, non è bello. Sophie ha però ammesso che Giorgio in realtà le interessa e che andrà a riprenderselo.