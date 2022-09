U&D, anticipazioni: Gemma prende una decisione drastica e Ida si rimette in gioco

Ascolta questo articolo

La nuova edizione di “Uomini e Donne” è ormai iniziata a tutti gli effetti. Sono stati presentati i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over iniziano a dare vita alle prime dinamiche che presto coinvolgeranno i telespettatori ansiosi di assistere a sviluppi interessanti.

Nelle nuove registrazioni, avvenute il 23 settembre e diffuse grazie al sito “Uominiedonneclassicoeover”, possiamo anticiparvi la decisione drastica e definitiva di Gemma Galgani che ha salutato il suo cavaliere restando, ancora una volta, sola. Sono lontani i tempi dei colpi di fulmine che ogni volta la folgoravano e la catapultavano nei suoi mondi onirici, scaraventandola poi, di lì a poco, di nuovo nella realtà tanto diversa da quella che si era creata. Forse, in questa nuova edizione, la dama torinese vorrà rimanere con i piedi per terra, stanca ormai delle infinite delusioni degli ultimi tempi.

Uomini e Donne, Ida Platano esce con un nuovo cavaliere

Chi invece sembra volersi rimettere in gioco quanto prima è Ida Platano. Dopo aver chiuso per sempre la sua storia con Riccardo Guarnieri, è pronta per iniziare una nuova conoscenza con un cavaliere appena arrivato nel parterre. Il suo nome non è stato reso noto, ma in molti pensano possa essere la new entry che nelle scorse puntate ha avuto un diverbio con Tina Cipollari dopo aver dichiarato di essere interessato a donne più grandi di lui e di aver poi chiesto un ballo proprio con Ida Platano.

Passando a Roberta, avrà un duro scontro con Alessandro che però porterà i due a prendere una decisione positiva. Consapevoli dei problemi tra loro, decideranno comunque di tornare a frequentarsi e si daranno un’altra possibilità: non ci resta che aspettare per capire se questa volta riusciranno a superare le loro diversità caratteriali.

Il trono classico vede l’uscita del tronista Federico Nicotera con Carola. Questa esterna, però, farà capire ai ragazzi di non essere fatti l’una per l’altro e quindi interromperanno la loro conoscenza. Alessio si dichiarerà alla tronista Lavinia Mauro, anche se il corteggiatore non sembra avere le idee molto chiare, infatti in precedenza aveva chiesto alla redazione di organizzare un’esterna anche con l’altra tronista Federica Aversano.