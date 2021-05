U&D anticipazioni: Gemma mollata da Aldo, Ida invita un cavaliere in camera

Nelle ultime ore sono trapelate le anticipazioni delle ultime due puntate di “Uomini e Donne” registrate. La storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ha tenuto banco, soprattutto dopo che Riccardo ha vuotato il sacco e raccontato di aver un accordo proprio con la sua fidanzata. La concentrazione è stata tutta lì e per un attimo Gemma e company sono stati messi in un angolino.

Adesso però sono emerse anche le anticipazioni riguardo il resto dei protagonisti. Come sempre la fonte sono le tapine de “Ilvicolodellenews“. Gemma non potrebbe non stupire in questo finale di stagione e puntualmente non ha deluso le aspettative. La dama torinese ha ammesso di iniziare a provare dei sentimenti per Aldo, ma il cavaliere le ha dato il due di picche.

Aldo ha dichiarato che per lui Gemma è solo un’amica, facendo disperare la dama e lasciando tutti interdetti. Il cavaliere percepito lo stato d’animo della dama ha asserito: “Non avevo capito che fosse presa in questo senso da me“, cadendo dal pero. La discussione è divampata, ma il cavaliere ha messo un punto ribadendo il suo concetto.

Elisabetta è uscita con Marco, ma Luca l’ha cercata e illusa ancora una volta. Lei ha ammesso che con Marco si sono visti e sentiti e nonostante provi ancora dei sentimenti per Luca, ha deciso di continuare con l’altro. Durante il momento del ballo, Luca si è avvicinato a Elisabetta dicendole qualcosa e si allontanato. La dama è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio.

Quando Elisabetta è rientrata, Maria le ha chiesto cosa fosse successo. La dama chiede al cavaliere cosa voglia da lei e la verità viene fuori. Durante la settimana si sono sentiti, ha chiamato prima lei e poi lui. Luca le avrebbe detto che le manca e chiede se ha baciato Marco. Il cavaliere ha ammesso di aver sbagliato e che l’ha illusa.

Tutti hanno attaccato Luca, Gianni in primis. É stata poi la volta di Ida. La Platano ha intrapreso una frequentazione con Gabriele. I due erano partiti per un caffè ma poi si sono ritrovati a fare un aperitivo al mare. A fine serata lei lo ha invitato in camera per il famoso caffè e lui ha accettato. I due hanno ammesso di essersi trovati bene e che proseguiranno la loro conoscenza.

Spazio poi alla sfilata delle donne, con tema “Sogno di una notte di mezza estate“. La prima a sfilare è stata Gemma che ha letteralmente conquistato tutti, vincendo. Mentre ballava il can can ha fatto vedere le sue coulotte rosa shocking e il momento trash ha preso il via, con Tina che sicuramente avrà fatto tante battutine.