U&D anticipazioni: Gemma invaghita di un uomo molto più giovane di lei, primi intrecci per Riccardo Guarnieri

Venerdì 6 novembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e come sempre, grazie alle ‘talpine’ de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ancora una volta Tina era in collegamento da casa, ma non per questo si è risparmiata negli attacchi a Gemma. La Galgani ancora una volta è stata la protagonista d’inizio puntata.

La dama torinese ha continuato a vedersi con Biagio e non solo. Difatti, Gemma è uscita anche con un tal Maurizio di 50 anni e subito è apparsa invaghita e infatuata di lui. Biagio inoltre, la scorsa puntata aveva detto che avrebbe scelto a chi dare l’esclusiva tra Gemma e Sabina, ma questa volta si è detto ancora non pronto per decidere e così Sabina ha deciso di chiudere con lui.

Riccardo è uscito con Giulia e si sente anche con un’altra dama. Quest’ultima si sente anche con Armando e nonostante abbiano discusso parecchio, hanno comunque deciso di proseguire la conoscenza. Carlotta ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere che sentiva perché lo vede più come uno zio. La dama è poi uscita con Tommaso.

Lui era vestito con maglietta nera e pantaloncini grigi, ma lei lo ha fatto cambiare e gli ha fatto indossare un abito perché vuole che venga messa in risalto la sua bellezza. Si è poi passati a parlare del trono classico e di Davide. Il tronista è uscito con Chiara e lei gli ha fatto conoscere il padre attraverso una videochiamata. Durante la scorsa puntata Davide ha chiesto di vedere Beatrice perché arrabbiato con lei che aveva dichiarato di non averlo pensato per tutta la settimana.

La ragazza ha provato a giustificarsi, ma lui l’ha etichettata come la “fenomena” e l’ha accusata di voler fare il personaggio. Capitolo Gianluca. Il tronista ha richiamato Gabriella, ma lei ha deciso di non accettare dato che quello che prova per lui è totalmente svanito. Il ragazzo è così rimasto completamente da solo, senza corteggiatrici.

Infine è stata la volta di Sophie. La giovane è uscita ancora una volta con Antonio e Matteo e ha eliminato Marco, Federico e Nicolò. Marco le ha lasciato un omaggio prima di salutarla, ovvero una bottiglia di vino e un pacco chiuso che però la tronista non ha aperto e il cui contenuto è rimasto sconosciuto.