U&D anticipazioni: Gemma in crisi, Riccardo e Roberta perdono il loro equilibrio dopo il confronto con Ida

Martedì 12 gennaio, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Ovviamente come sempre, la scena iniziale è stata tutta dedicata a Gemma e gli occhi sulla dama erano puntati più che mai, visto che la scorsa volta Maurizio aveva chiuso con lei.

Il cavaliere anche oggi ha confermato la sua decisione e naturalmente la Galgani è parsa molto provata da tutto ciò. Si è parlato un’ora abbondante di lei, ma alla fine le cose non sono cambiate. Naturalmente gli scontri con Tina, come sempre sono avvenuti e quando un signore è arrivato per consolarla, lei ha deciso di tenerlo con riserva. Ciò ha suscitato l’ira dell’opinionista, che gliene ha dette di ogni e i bip sicuramente si sprecheranno quando la puntata andrà in onda.

Dopo il confronto avvenuto tra Riccardo e Ida, tra il cavaliere e Roberta qualcosa si è rotto. I due hanno discusso, Guarnieri si è riseduto al suo posto e per la Di Padua è arrivato un ragazzo, ma lei ha deciso di non tenerlo. Anche per Lucrezia sono arrivati ben 5 uomini, ma la dama li ha mandati via e ha poi definitivamente chiuso con Armando.

Per Aurora è invece arrivato un bell’uomo e lei ha deciso di tenerlo. Si è poi passati al trono classico e si è partiti da Davide. Il tronista ha seguito l’esempio della sua collega Sophie durante la scorsa puntata e a telecamere spente, ha baciato Chiara in esterna. Andando con ordine, Donadei ha portato sia Beatrice che Chiara in esterna e mentre la prima non si è presentata, con la seconda ha fatto un’uscita molto bella.

In puntata il tronista è apparso molto risentito nei riguardi di Beatrice, dato che non può scegliere se lei non si presenta in esterna. Lui è convinto che qualcuno da fuori manipoli la corteggiatrice e le dice come comportarsi, ma la ragazza pone l’accento sul fatto che l’amore si costruisce in due, ma lui fino ad ora lo ha fatto solo con Chiara.

Anche quest’ultima è apparsa molto dispiaciuta, perché dopo un’esterna del genere non riesce a capire per quale motivo Davide non l’abbia ancora scelta. Alla fine il tronista ha ribadito che non riesce a scegliere perché gli piacciono entrambe e questo è un problema di non poco conto che tutti gli fanno notare.

Capitolo Sophie. La tronista sembra aver ritrovato l’intesa con Matteo e ha fortemente e pesantemente litigato con Giorgio. L’esterna con Matteo è stata all’insegna del chiarimento, dato che a lui aveva dato fastidio il fatto che lei avesse baciato il suo antagonista. I due dopo essersi chiariti, si sono baciati, ma sempre con la mascherina.

In esterna con Giorgio invece Sophie ci è arrivata arrabbiata. A lei non è andato giù il fatto che lui non le avesse risposto quando hanno aperto la chat e lo ha tacciato di essere noioso. La discussione è poi proseguita in puntata, lei gli ha detto che dopo il bacio non ha sentito nulla e che se fossero stati soli, oltre non sarebbe andata. Giorgio ha abbandonato lo studio, arrabbiato.