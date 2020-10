U&D, anticipazioni: Gemma e Nicola si riavvicinano e lei ricorda Manetti, Michele insulta Roberta

Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre, sono state registrate nuove puntate di “Uomini e Donne” e grazie a “Il Vicolo delle News” possiamo darvi qualche anticipazioni di ciò che è accaduto in studio. Come al solito la puntata inizia con Gemma Galgani e i suoi ormai consueti sfoghi di fine puntata.

La dama torinese durante il suo sfogo nomina Giorgio Manetti e questo particolare non sfugge agli opinionisti che, una volta tornati in studio, precisano che le lacrime della Galgani sono sicuramente per il gabbiano fiorentino. Si passa poi a parlare dell’uscita di Gemma con il nuovo corteggiatore Mario: i due si sono visti a cena e hanno passato una bella serata, nonostante questo però Mario esprime la volontà di conoscere altre persone, non dandole l’esclusiva. Questo fa pensare a Tina che l’uomo non abbia nessun interesse per lei e questo manda su tutte le furie la Galgani.

U&D, il commento offensivo di Michele per Roberta

Arriva poi il momento di parlare della conoscenza tra Roberta Di Padua e Michele Dentice. Nella questione tra loro entra a gamba tesa Serena che rivela di aver girato alla redazione un messaggio vocale in cui Michele non lodava certo Roberta, anzi si lamentava di lei fino ad arrivare ad un commento davvero poco signorile: “Ha un sedere che sembra un portaerei“.

Ovviamente questa cosa ferisce molto la Di Padua che, pur affermando di essere molto presa da lui, ammette che Michele non le telefona mai e le invia solo messaggi. Gianni e Tina lo criticano aspramente e sono convinti che la stia solo prendendo in giro, non avendo alcun interesse per lei. Maria annuncia che l’arrivo di ben 4 uomini per Roberta, ma lei non è interessata a nessuno e vuole continuare a vedere Michele.

Nicola Vivarelli, invece, chiude la conoscenza con Veronica perché non si è fatta viva alla cena che aveva organizzato per lei. Veronica è rimasta delusa dalla decisione di Nicola di uscire con Angelica e così ha dato buca al ragazzo. I due chiudono e a sorpresa Nicola balla con Gemma, facendo pensare che l’ascia di guerra sia sotterrata.