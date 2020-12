U&D, anticipazioni: Gemma e Maurizio in crisi, il sospetto di un’amante. Una coppia in dolce attesa

Sono state registrate le nuove puntate di “Uomini e Donne” che andranno in onda dopo quando riprenderà il programma a gennaio 2021. Grazie alle anticipazioni de “Il Vicolo delle News” possiamo però cercare di capire cosa è successo tra i vari protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Come al solito si parte con Gemma Galgani che tornerà in studio e sorprende tutti rivelando di non aver trascorso le feste di Natale con Maurizio Guerci, cosa che invece il pubblico dava quasi per scontata. Ma c’è di più, Guerci infatti il 26 dicembre avrebbe addirittura staccato il cellulare sparendo completamente e rifacendosi vivo soltanto il giorno successivo.

Il sospetto di Tina Cipollari

Tina Cipollari a questo punto avanza l’ipotesi che l’uomo possa avere un donna fuori dallo studio, una specie di amante, teoria che viene ovviamente negata, ma i dubbi restano comunque. Tanto che la Cipollari, per provocarlo, afferma che non avendo trascorso con Gemma il Natale era d’obbligo trascorrere insieme il Capodanno, ma la Galgani fa un passo indietro e attende un gesto dal cavaliere che non prende una decisione, ma chiede alla dama torinese di parlarne dopo la puntata.

Jara e Nicola portano in studio una bella novità, infatti la coppia è in attesa del loro secondo figlio. I due avevano deciso di uscire dalla trasmissione per viversi la loro storia d’amore fuori, non molto tempo dopo erano tornati per annunciare l’arrivo del loro primogenito e ora Jara è quasi al settimo mese di gravidanza e pare sia in attesa di un altro bel maschietto.

Simone prende la decisione di abbandonare il programma, nonostante ci siano ragazze arrivate per conoscerlo. Il motivo è un suo disagio nello studio che non gli permette di vivere serenamente questa esperienza, quindi si alza e se ne va.

Riccardo e Roberta ci riprovano. Armando furioso

Avevamo lasciato Riccardo e Roberta in crisi per la mancata esclusiva che la Di Padua pretendeva, ma che Guarnieri non era disposto a concederle. Sembra però che le cose tra i due stiano cambiando, infatti il cavaliere decide di non far entrare le signore arrivate per conoscerlo e chiarisce la sua situazione con Roberta. I due decidono di riprovarci e questa volta seriamente.

Infine si parlerà di Armando e Brunilde alle prese con la questione degli auguri di Natale. La dama infatti ha usato parole molto importanti e Incarnato non ha nemmeno risposto al messaggio e spiega questa decisione reputandola falsa e bugiarda, quindi considera inutile continuare la conoscenze e dichiara di non voler avere altri contatti con lei.