U&D anticipazioni: Gemma e il bacio dei record, Ida consola Marcello

Alla puntata di “Uomini e Donne” registrata lo scorso 10 ottobre, sono stati aggiunti altri dettagli. A farlo, sono state ancora una volta le talpine de Ilvicolodellenews. Le anticipazioni principali ci avevano parlato della scelta improvvisa di Matteo, che è uscito anzitempo dal programma con Noemi e quella degli over Antonio e Angela. E il resto dei protagonisti? Cosa hanno combinato? Vediamolo insieme.

Andrea Nicole è uscita in esterna sia con Ciprian che con Alessandro. Con entrambi ci sono stati dei baci. Quello dato a Ciprian è stato percepito da tutti come scontato e banale, mentre quello che ha fatto effetto è stato quello dato a Alessandro. Gianni ha accusato Ciprian di non essere interessato a Nicole, dato che quando è andato in onda il bacio a Alessandro, lui non ha fatto una piega.

La tronista ha ammesso che alla fine farà una scelta egoistica, portando fuori dallo studio l’uomo che lei vuole, seguendo i suoi sentimenti e non lasciandosi condizionare da niente e nessuno. Per questo motivo alla fine ha ballato con Ciprian (la sensazione è che sia già un po’ cotta di lui). Si è poi passati al capitolo trono over, con grosse novità.

Gemma è stata la protagonista del bacio dei record. Andando con ordine, la dama frequenta il cavaliere Costabile e una volta terminata la scorsa puntata, lui l’ha raggiunta in camerino. I due si sono baciati e, a detta della Galgani, il bacio sarebbe durato ben 16 minuti. Nessuno ha creduto a questa cosa. Il cavaliere ha detto di essere innamorato di Gemma e le ha dedicato il brano “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli.

Tina è stata accusata ancora una volta da Gemma di influenzare i suoi corteggiatori e così l’opinionista, stufa delle accuse che le vengono mosse, ha deciso di cambiare atteggiamento e ha ammesso di fare il tifo per la nuova coppia. Graziano è stato fatto fuori dopo l’episodio dello schiaffo. Marika e Marcello si stanno frequentando, tra loro non c’è attrazione ma hanno deciso comunque di continuare.

Il momento dell’uscita dallo studio di Angela e Antonio ha scatenato una reazione di forte pianto in Marcello. Gianni si è incuriosito volendo approfondire l’argomento. Lui ha risposto di essere semplicemente innamorato dell’amore, ma questa risposta non ha convinto nessuno. Sperti ha però rincarato la dose e il cavaliere ha ammesso di aver pensato alla fine della storia con la sua ex e di avere ancora dei rimpianti. Marcello è poi uscito dallo studio in lacrime e Ida ha deciso di seguirlo per consolarlo.