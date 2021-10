U&D anticipazioni, Gemma delusa dal suo cavaliere e lui: "Ha ragione Tina!". Biagio e il traffico degli scontrini

Sul sito di Isa e Chia sono apparse le anticipazioni delle nuove registrazioni di “Uomini e Donne” di domenica 17 ottobre. Protagonista assoluto è Biagio Di Maro che, a causa di alcune dichiarazioni, sembra essere coinvolto in situazioni non molto chiare, ma andiamo per ordine.

La registrazione inizia, come sempre, con Gemma Galgani e la messa in onda di un rvm in cui si vede la dama in lacrime per l’atteggiamento freddo e distaccato del suo cavaliere Massimiliano Costabile. La bionda torinese lamentava il fatto che l’uomo non le rispondesse al telefono e non le inviasse messaggini di buongiorno e buonanotte.

E’ scontro tra Gemma Galgani e Massimiliano Costabile

A centro studio i due hanno un forte confronto e Costabile precisa di aver fatto molto di più per lei che inviarle messaggi su WhatsApp. Il cavaliere, infatti, le fa notare di averla invitata a Sharm El-Sheikh dove ha una casa di proprietà, in Puglia e di averle proposto una vacanza insieme all’estero. Gemma non sembra dar peso a queste sue affermazioni e continua a lamentarsi di queste sue disattenzioni, a questo punto però il cavaliere perde la pazienza e ammette che deve dare ragione a Tina quando accusa la Galgani di non voler abbandonare il programma e rimanere seduta sulla sedia rossa.

A gettare benzina sul fuoco ci pensa Domique, una nuova dama arrivata proprio per Costabile, che inizia uno scontro con la Galgani in cui viene tirato in ballo anche il nome di Giorgio Manetti. Gemma a questo punto va su tutte le furie e Costabile decide di chiudere con lei. L’intervento di Maria De Filippi convince – ma non troppo – Gemma a chiedere un’altra possibilità al cavaliere.

Ida Platano ha iniziato una frequentazione con Diego Tavani, insieme sono andati a Castel Gandolfo e lì è scattato un bacio tra i due. Uno splendido scorcio notturno di Roma ha fatto da sfondo a questo bacio e, per il momento, la dama sembra essere entusiasta della nuova conoscenza.

Biagio di Maro e il traffico di scontrini

Arriva il capitolo Biagio Di Maro e non mancano i colpi di scena. Tutto ha inizio con un rvm dove si vede il cavaliere napoletano in camerino mentre si lamenta delle dame con le quali è uscito. L’uomo – senza troppa delicatezza – dichiara di essersi sentito usato da loro e con una precisione certosina, tira le somme di tutti i soldi spesi per loro, tra cene, gelati e aperitivi vari.

Affermazioni che hanno indignato le signore e la prima a parlare è Isabella Ricci. La dama afferma che Biagio non ha mai pagato una cena, visto e considerato che è solito barattare mozzarelle e formaggi con i camerieri dei vari locali che hanno frequentato. Rosy, invece, lancia la bomba degli scontrini: in pratica sostiene che Di Maro raccoglieva in ogni dove gli scontrini per poi darli alla redazione e avere il rimborso e racconta un episodio ad una pompa di benzina. Nella bagarre interviene Armando Incarnato che attacca – di nuovo – Isabella ricordandole il suo comportamento quando ha rivelato di aver pagato lei quella famosa caprese. Gianni Sperti critica Isabella, ma il pubblico sembra andare contro Biagio.