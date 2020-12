U&D anticipazioni: Gemma concretizza, Gianluca abbandona il trono e Sohpie riceve un’amara sorpresa

Sabato 12 novembre una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto. Sicuramente dalle anticipazioni emerse, si comprende che è accaduto l’impensabile. Ampio spazio è stato dedicato al trono classico, ma prima dei ragazzi, come sempre Gemma ha avuto il suo momento.

Con grande sorpresa di tutti e sgomento, di Tina Cipollari in primis, Gemma e Maurizio hanno annunciato di aver fatto l’amore. La dama torinese dunque ha finalmente quagliato. Le anticipazioni non lo specificano, ma non osiamo immaginare quale sia stata la reazione di Tina, l’idea è sicuramente che ne vedremo delle belle quando la puntata andrà in onda.

Capitolo Roberta Di Padua. La dama e Riccardo Guarnieri, si sono concessi una seconda possibilità. Questa volta però i due sono andati oltre. Anche tra loro vi è stata intimità. La Di Padua ha cercato Guarnieri in settimana nonostante avesse dichiarato che tra loro fosse finita e così i due si sono ritrovati in camera d’albergo insieme.

Maria De Filippi però quando ha annunciato che era arrivata una ragazza per Riccardo e lui l’ha fatta entrare, Roberta è tornata a sedersi dichiarando stizzita che a sto giro è davvero finita. Armando sta uscendo con una ragazza sudamericana e con Lucrezia. Quest’ultima si è molto arrabbiata con Armando perché lui non l’aveva informata dell’altra donna.

Lei in settimana lo ha chiamato chiedendogli di vedersi, ma lui le ha detto di essere impegnato a Napoli omettendo che lo fosse proprio con la donna in questione. E’ arrivato un nuovo cavaliere per Lucrezia, ma lei ha deciso di non tenerlo in quanto non sembrerebbe essere il suo tipo. Anche per Incarnato sono arrivate due dame, ma lui ne ha tenuto solo una.

E arriviamo finalmente al trono classico. Gianluca ha abbandonato il trono. Il ragazzo è apparso molto provato, ha pianto tanto quasi che non riusciva nemmeno più a parlare. Ha detto di sentirsi inadeguato al contesto e che non è riuscito a costruire nulla con le sue corteggiatrici. La De Filippi è apparsa molto dispiaciuta, ma si rende pure conto che forse questo non era il momento giusto per lui.

Prima di andare via, Gianluca ha abbracciato tutti eccezion fatta per Maria che non aveva la mascherina. Si è poi passati a Sophie. La tronista ha ricevuto una bella doccia fredda proprio da colui che non avrebbe mai immaginato: Matteo. La tronista è uscita in esterna solo con il corteggiatore e lui l’ha rimproverata perché la sente fredda. La situazione però si è distesa nel momento in cui lei, attraverso una videochiamata, gli ha fatto conoscere la mamma.

In studio però è successo il putiferio. Alla domanda di Maria su cosa rispondesse se Sophie dovesse sceglierlo, Matteo ha risposto no. La tronista è esplosa, inveendo contro il corteggiatore e dichiarando che per lei la sta solo prendendo in giro. A nulla sono valse le parole di Matteo, che ha ammesso i suoi dubbi e le sue insicurezze e dove si domanda spesso se sono fatti l’uno per l’altra.

Sophie è rimasta sconcertata. La tronista è stata supportata da Gianni, il quale si è detto d’accordo sul fatto che lui stia prendendo in giro tutti. Matteo ha provato ad evidenziare i suoi dubbi, ma la ragazza gli ha urlato: “Fai schifo“. Il momento di Davide invece è stato molto dolce e intenso. Il tronista ha ricevuto in settimana un biglietto da Beatrice, che lo ha invitato a cena fuori.

I due erano elegantissimi e lui ha detto alla sua corteggiatrice che in quel momento era come se stesse a cena fuori con la sua ragazza. Beatrice gli ha regalato una sua foto da piccolina e gli ha confessato che le è sempre mancata l’idea di famiglia. Davide le ha risposto che potrebbe essere lui la sua famiglia. Tornati in studio, Chiara ci è rimasta comprensibilmente male, ma ha comunque ammesso di voler continuare anche perché il tronista ha dichiarato di essere ancora confuso, anche se le idee cominciano a delinearsi e una scelta si avvicina.