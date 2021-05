U&D anticipazioni: Gemma ci riprova con insuccesso, Ida delude

Lo scorso 19 maggio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Con ogni probabilità non sarà l’ultima della stagione, nonostante abbiamo assistito all’epilogo del percorso dell’ultimo tronista ancora in gioco: Giacomo. Grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto e ancora una volta, ne vedremo delle belle.

Gemma, sedutasi nuovamente a centro studio, ha riaperto il discorso con Aldo. I due hanno ribadito ciò che dichiarano ormai da tempo, non aggiungendo nulla di nuovo a una minestra riscaldata più e più volte. La Galgani ha accusato il cavaliere di essersi tirato indietro con la scusa di Isabella, ha poi attaccato la stessa dama ribadendo che è fredda, razionale e calcolatrice.

Aldo si è difeso ammettendo di aver fatto un passo indietro perché non vede Gemma convinta. In passato, nonostante le siano stati rifilati svariati due di picche, quando l’uomo le interessava faceva carte false pur di fargli cambiare idea. Gianni ha difeso la dama torinese, mentre Tina ovviamente, le è andata contro. Isabella le ha risposto a tono, ma a un certo punto si è fermata per non scendere al suo livello.

La stessa dama si è poi seduta a centro studio con Maurizio difronte. Le cose tra loro procedono bene e la dama non è fredda come la dipinge Gemma. Nuovi cavalieri scendono per conoscerla e questo viene fatto notare alla Galgani, che però rimane ferma sulla sua posizione. É la volta di Sara e Mauro, i due si trovano bene insieme e Biagio è ormai un vecchio ricordo.

Si è poi passati a Ida. La Platano sta frequentando Gabriele, il quale appare preso e interessato. Si sono messaggiati molto in settimana, ma mai telefonati. Un’eccezione è avvenuta quando Ida era triste per aver bucato la ruota della macchina e Gabriele le ha telefonato per consolarla. Il cavaliere ha spiegato si essersi limitato perché non sapeva lei come poteva prendere un suo approccio diverso, ma le ha sempre scritto e inviato video di canzoni.

Non appena lei gli ha fatto notare che gradiva maggiori telefonate, lui subito si è precipitato a farne proprio per dimostrarle che ci tiene davvero. L’epilogo di questa conoscenza ha però lasciato tutti interdetti, in quanto la Platano ha comunque deciso di chiudere la frequentazione, deludendo Gabriele e tutti i presenti.