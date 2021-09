U&D, anticipazioni: Gemma accusa Tina e tra le due lo scontro si fa incandescente, Ida sempre più presa da Marcello

L’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne sta per ripartire. Dal 13 settembre, dal lunedì al venerdì su Canale 5, torna il talk show dei sentimenti più famoso e longevo della televisione italiana. Con le registrazioni si è già avanti e anche oggi, lunedì 6 settembre, una nuova puntata è stata registrata. Grazie al sito Blastingnews.com è stato possibile conoscere in anteprima quanto accaduto.

Gemma sempre al centro dello studio. La dama torinese ha lamentato il fatto che nessun uomo sia venuto per corteggiarla. E pensare che la Galgani si è rifatta il seno proprio per essere più attraente e trovare finalmente il suo principe azzurro, ma a quanto pare le cose non stanno funzionando per il verso giusto. La dama ha incolpato Tina per questo, ritenendola la causa della mancata presenza di uomini per lei.

Naturalmente la Cipollari è andata su tutte le furie e, senza mezzi termini, ha aspramente replicato alla sua nemica. Tra le due lo scontro si è fatto rovente, come ormai ci hanno abituato. C’era da aspettarselo che Tina e Gemma non avessero deposto l’ascia di guerra e anche questa stagione, sarà sicuramente ricca di siparietti e tanto tanto trash da parte delle due protagoniste.

È stata poi la volta di Ida che, sedutasi al centro dello studio, ha ammesso di continuare a frequentare il cavaliere Marcello. Entrambi sembrano essere molto presi e pensare che la Platano non la si vedeva così da tempo. I due hanno deciso di proseguire la loro frequentazione e conoscersi così, meglio. Che questa sia la volta buona per Ida? Riccardo è definitivamente un lontano ricordo?

Capitolo trono classico. Dei ragazzi pare si sia parlato ben poco, in particolare l’attenzione è stata catturata da Andrea Nicole e Matteo. La tronista è uscita con un corteggiatore di nome Gabrio, mentre il tronista si è visto in esterna con Noemi. Insomma ancora una volta le anticipazioni cult provengono da Tina e Gemma, vere mattatrici di Uomini e Donne.