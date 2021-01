U&D anticipazioni: filmini hot e la richiesta di Veronica, ma la redazione rifiuta

Mercoledì 20 gennaio una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata. Dopo aver festeggiato il compleanno di Gemma, si è subito tornati in studio per nuovi confronti, accuse, liti e lacrime. Ancora una volta, le talpine de “Ilvicolodellenews” hanno divulgato le anticipazioni di quanto accaduto in puntata e anche questa volta si tratta di notizie davvero scoppiettanti.

Partiamo con il dire che sia Davide che Sophie erano assenti e dunque si è solo parlato del trono over. Che i due siano in prossimità della scelta? Ovviamente si è partiti da Gemma e dal fatto che la dama aveva assicurato che avrebbe portato le prove del fatto che Maurizio l’ha lasciata perché impegnato con un’altra. Si è discusso della faccenda per circa un’ora senza però giungere a nulla di fatto. Il confronto difatti è terminato senza un nome né una fonte.

Terminato il capitolo Gemma si è passati al secondo argomento che occuperà il resto della registrazione: Aurora Tropea. La dama ha mandato via il cavaliere che la scorsa puntata era arrivato per conoscerla e ne ha tenuto uno nuovo, giunto per lo stesso motivo. Ciò che però ha reso la puntata letteralmente scoppiettante è stato ciò che è accaduto da questo momento in poi.

Aurora difatti si è resa protagonista di un nuovo confronto con Giancarlo, che le talpine presenti hanno definito “disperato“. Sono emerse verità impensabili e attacchi spietati. Andando con ordine, Giancarlo ha accusato la Tropea di insultarlo sui social, aggiungendo che anche la sua amica Veronica Ursida insulta sua figlia con un account fake.

La dama si è difesa, smentendo le accuse del cavaliere ma l’intervento di Maria De Filippi porta alla luce un retroscena inaspettato: Veronica, a più riprese, ha chiesto alla redazione di tornare in trasmissione, ma gli addetti ai lavori hanno detto no. Non è finita qui però perché Giancarlo ha poi rincarato la dose, tirando fuori l’argomento di alcuni filmini hot di cui Aurora sarebbe protagonista.

Ovviamente la donna è andata su tutte le furie e ha chiesto al cavaliere di mostrarli alle telecamere subito, dato che non è vero niente. Giancarlo ha preso il cellulare, consegnandolo prima a Gianni e poi svelando le immagini anche al pubblico. Si è solo visto la Tropea con indosso una canottiera intima molto provocante, ma nulla più. Giancarlo però ha aggiunto che in realtà ne esistevano degli altri, ma sono stati cancellati.

Gianni, nonostante la mancanza di prove concrete, non ha perso occasione per attaccare aspramente e duramente Aurora, mentre la sola a difenderla è stata la De Filippi. La dama, molto provata da quanto accaduto, soprattutto per essere stata pesantemente accusata dall’uomo che amava, ha lasciato lo studio in lacrime. Giancarlo, resosi conto di aver esagerato, ha deciso di uscire per consolarla perché infondo ha ammesso di volerle bene.