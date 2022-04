U&D anticipazioni, faccia a faccia tra Ida e Riccardo: la Platano svela finalmente la verità

Venerdì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata di “Uomini e Donne“. Le anticipazioni iniziano a circolare, grazie al profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Con Gemma ormai all’angolo, i veri protagonisti sono diventati Ida e Riccardo. Il ritorno del Guarnieri ha aperto una voragine sulle dinamiche del programma, che inevitabilmente lo vedono coinvolto assieme alla Platano.

Le anticipazioni confermano che i due sono stati al centro dell’attenzione per gran parte della registrazione. Gli occhi sono tutti puntati su di loro e su un possibile ritorno di fiamma. Il web si è scatenato e c’è chi crede che non sia finita, chi pensa che Ida sia ancora sotto un treno per lui e chi è pronto a giurare che si siano messi d’accordo, solo per visibilità. Insomma, le ipotesi sulla coppia non mancano affatto.

Tornando alle anticipazioni, si è partiti da Riccardo che ha richiamato Gloria a centro studio. La dama non ne ha voluto sapere, confermando la rottura definitiva e affermando di essere uscita con un altro cavaliere, col quale si sono trovati bene e dove c’è stato anche un bacio. Il nome dell’uomo non è però emerso, lo scopriremo solo quando la puntata andrà in onda.

La mossa successiva è stata l’ennesimo confronto tra Ida e Riccardo. I due hanno provato a chiarirsi, ma le vedute emerse sono state divergenti. Mentre Guarnieri ha dichiarato che continua a vedere l’ex solo come un’amica, Ida ha invece affermato il contrario. La dama ha ammesso che non vede solo amicizia tra loro. Dunque, secondo la Platano le cose con Riccardo non sono finite.

Difatti, lei sembra essere apparsa ancora molto presa da lui. Ciò che è emerso è sicuramente quanto già ipotizzato in precedenza da molte persone, Tina Cipollari in primis. Spazio poi ai due Alessandro, con Vicinanza che avrebbe continuato la conoscenza con Melissa, ma lei ha deciso di chiudere. L’altro Alessandro invece non ha accettato la corte di una signora arrivata per conoscerlo. Del trono classico non si è parlato.