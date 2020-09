U&D anticipazioni: due di picche per Gemma, Jessica a sorpresa fa la sua scelta

Sabato 19 settembre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è possibile conoscere in anteprima quanto è accaduto. Ovviamente si è partiti con Gemma, la dama torinese ha dato vita al suo ennesimo sfogo post puntata in camerino, così come allo scontro in studio con Tina.

Si è ancora parlato del cavaliere Paolo, il quale ha dato il benservito alla Galgani. Paolo ha ammesso che Gemma non gli piace e per tale ragione non vuole più uscire con lei. Dunque, la dama torinese ha ricevuto un bel due di picche. E’ stata poi la volta di Aurora, che al centro dello studio decide di interrompere la conoscenza con il cavaliere che stava frequentando.

Armando ancora una volta è stato al centro della bufera. Continua il triangolo Armando- Gianluca- Lucrezia e nel momento in cui Maria De Filippi chiede alla ragazza con chi voglia ballare, questa afferma di volerlo fare con il napoletano. Per Nicola arrivano tre ragazze, ma lui le manda via perché non interessato. In settimana è uscito con Veronica, ma la dama non era presente in studio.

Prima sfilata della stagione, che vede una super sexy Carlotta, trionfare. Per quanto riguarda il trono classico, poco spazio è stato dedicato ai tronisti in quanto la scena è stata ‘rubata’ dall’imprevista scelta di Jessica. Ebbene si, la ragazza ha già deciso di scegliere e come ampiamente prevedibile, la sua preferenza è ricaduta su Davide.

La tronista non ha mai nascosto il grande interesse nutrito nei riguardi del suo corteggiatore e fin da subito, si è avuta la sensazione che non allungasse il brodo. Entrata in studio, Jessica senza troppi preamboli ha annunciato la sua scelta. Tutti sono rimasti interdetti ma non troppo, dato che chiunque aveva carpito il coinvolgimento della giovane.

Davide le ha detto si. I petali non sono scesi proprio perché la tronista ha scelto su due piedi, nessun bacio tra lei e il suo moroso, ma solo tanti, lunghi abbracci. Dunque, non resta che fare tanti auguri a questa nuova coppia, che si è formata in tempi record. Ringraziamo le talpine de “Ilvicolodellenews” per le anticipazioni forniteci.