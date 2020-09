U&D anticipazioni: due cavalieri vengono quasi alle mani

A “Uomini e Donne” non si può mai stare tranquilli. I momenti di calma, quando di mezzo ci sono dame e cavaliere, sicuramente non li vedremo mai. Gli over innescano dei meccanismi e compiono della gesta che attirano, difatti il pubblico apprezza e premia con ascolti da capogiro. Alcuni protagonisti, sono più spumeggianti di altri e quando sono coinvolti o decidono liberamente di coinvolgersi, in alcune dinamiche, ecco che il risultato è super trash.

E ancora una volta, a “Uomini e Donne” è andato in scena uno ‘spettacolo’ incandescente. Se tutti pensate a Tina e Gemma come protagoniste, vi sbagliate. Ebbene si, l’opinionista e la dama hanno lasciato ‘spazio’ a due cavalieri che si sono resi interpreti di un momento davvero infuocato. Si tratta del solito Armando Incarnato e della new entry, Simone. Anche se quest’ultimo non era per niente coinvolto nella faccenda.

Andando con ordine, durante la puntata di “Uomini e Donne” registrata il 18 settembre, come sempre le talpine de “Ilvicolodellenews” ci hanno dato la possibilità di conoscere in anteprima quanto accaduto e proprio grazie a loro è emerso questo particolare. Tutto è nato nel momento in cui Armando, ha raccontato di aver sentito il cavaliere Paolo, corteggiatore di Gemma, parlare al telefono col figlio confessandogli di non essere minimamente interessato alla dama torinese, ma di essersi approcciato a lei solo per visibilità.

Paolo è naturalmente intervenuto e ha cercato di giustificarsi e come ampiamente prevedibile, tra lui e Armando è scoppiata una furibonda lite (ricordiamo che nella registrazione successiva, Paolo ha dichiarato di non voler più corteggiare la Galgani perché non gli piace). A quel punto si è inserito Simone, il quale ha accusato Incarnato di intromettersi sempre nelle cose che non gli riguardano.

Tra i due, ne è nata una discussione molto, molto forte e infuocata, tanto che sono quasi venuti alle mani. Dunque, si è trattato di una puntata davvero intensa, anche se non sappiamo cosa esattamente verrà mandato in onda e in particolare come e se verrà trasmesso questo momento. Inoltre per Gemma sono arivati due nuovi corteggiatori, ma lei ha deciso di tenerne solo uno.