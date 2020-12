U&D anticipazioni, Davide è pronto per la scelta: svelata la modalità e il luogo nel quale avverrà

La prima parte di stagione di “Uomini e Donne” ha visto un ibrido tra trono classico e trono over. I giovani si sono fusi con i protagonisti più maturi, discutendo spesso anche tra loro e innescando intrecci per i quali qualche over, si è invaghito delle corteggiatrici. Nonostante ciò, i troni sono andati avanti tra alti e bassi, diverse difficoltà di percorso e tra i tronisti di questa prima parte, troviamo Davide Donadei.

Il ragazzo è conteso dalle corteggiatrici Chiara e Beatrice e proprio tra loro si cela la sua scelta. Davide è apparso molto preso da entrambe e per tale ragione si è più volte detto confuso. In realtà il tronista è vicino ad una scelta e le anticipazioni ci svelano come, quando e dove avverrà la preferenza del giovane rispetto ad una delle sue due corteggiatrici.

Il programma adesso è in pausa natalizia, ma a cavallo tra il Natale e il Capodanno viene sempre registrata una puntata e stando alle anticipazioni del profilo Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, quella puntata sarà dedicata proprio alla scelta di Davide. Nulla di certo è stato annunciato, tanto che la pagina in questione parla utilizzando il condizionale.

L’unico giorno in cui la puntata potrebbe essere registrata è domenica 27 dicembre. E’ pur vero però che di solito le puntate vengono registrate di domenica e dunque è possibile che ciò avvenga anche questa volta. Inoltre, stando sempre alle indiscrezioni emerse, il tronista dovrebbe scegliere in una location che non sarà lo studio. Potrebbe trattarsi della famosa villa che già in passato ha visto Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, fare le loro scelte.

In questo modo il pubblico non ci sarà e dunque sarà difficile riuscire ad ottenere qualche anticipazione. Inoltre, Davide sarà raggiunto solo da colei che sarà la sua scelta, la corteggiatrice scartata invece lo raggiungerà il giorno prima in studio e lì lui le comunicherà la sua decisione. Dunque Donadei effettuerà la sua scelta in maniera diversa rispetto alle classiche sedie rosse posizionate al centro dello studio.